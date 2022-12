ENSEIGNEMENT – Des étudiants de l’ENS réclament leur recrutement

Revendication. Des étudiants de l’École normale supérieure (ENS) d’Antananarivo ont paralysé la circulation autour d’Andavamamba, hier. Ils sont descendus dans la rue, pour réclamer la priorisation des sortants de l’ENS, dans le recrutement des enseignants fonctionnaires. Ils ont perturbé l’ordre public. Ils ont bloqué la circulation, en brûlant des pneus sur la route. Des éléments de forces de l’ordre sont intervenus. Ils ont arrêté des manifestants pris en flagrant délit, lancer des pierres. Ils ont été relâchés, aussitôt. « L’État a promis de recruter tous les sortants de l’ENS, quelle que soit leurs disciplines. Les noms de mille cinq cents sortants de l’ENS ont été envoyés au ministère de l’Éducation nationale (MEN). Seule la moitié a été recrutée », dénoncent ces manifestants.

Le MEN rectifie la déclaration des manifestants. « L’État promet de recruter les titulaires de Master d’Aptitude Pédagogique de l’École Normale (Mapen) et de Certificat d’Aptitude Pédagogique de l’École Normale (Capen). La note circulaire du 5 décembre le confirme. Le recrutement des titulaires de Licence d’Aptitude Pédagogique de l’École Normale (Lapen), par contre, dépendra des besoins du ministère », indique le directeur des Ressources humaines, au sein de ce ministère.

Contractuels

Cette source souligne que le MEN dispose déjà de centres régionaux de l’institut national de formation pédagogique (INFP) qui forment des enseignants pour les écoles primaires publiques (EPP) et les collèges d’enseignement général (CEG). La plupart de ceux qui réclament leur recrutement seraient des titulaires de Licence. Cette année, le Men a recruté deux-cents d’entre eux, pour combler les besoins d’enseignants dans les EPP et les CEG des zones reculées, outre les six cent vingt-six titulaires de Capen et de Mapen qui vont enseigner dans les lycées.

« Ces Lapen seront affectés dans les zone 2 et 3, là où les enseignants sont en sous-effectif. », explique une source auprès du MEN, en précisant que tant qu’ils sont des contractuels, ils ne pourront pas quitter leur poste d’affectation.