Du lavage de cerveau religieux – trois autres signes d’alerte

Nous avons précédemment parlé de deux signes concernant le lavage de cerveau religieux. Voici trois autres signes d’alerte.

Troisième signe : on vous encourage à suivre aveuglément ce qu’on vous dit. Le conformisme est la clé. Il n’y a pas de place pour la libre-pensée lorsqu’on vous fait subir un lavage de cerveau religieux. Et surtout pas pour une analyse critique de ce qu’on vous dit. Si vous vous retrouvez à suivre certaines règles sans vraiment savoir pourquoi, il y a de fortes chances que vous soyez sous leur contrôle. Ce n’est point facile à entendre mais c’est la vérité. Si je vous disais de sauter d’une falaise, vous me demanderiez-vous sûrement pourquoi et vous réfléchiriez ensuite aux conséquences et à la stupidité du saut. Mais si votre église, votre temple ou votre mosquée vous demande de faire quelque chose au nom de dieu sans qu’il soit possible de le remettre en question, il est fort probable qu’ils vous lavaient le cerveau.

Quatrième signe : il y a de lourdes conséquences si vous allez à l’encontre du statu quo. Cela n’a peut-être jamais été dit directement mais si vous avez l’impression que rompre avec la religion vous coûtera cher, ce n’est pas bon signe. Ces dures conséquences peuvent inclure la mise à l’écart de votre communauté religieuse, être bannie de votre institution religieuse, être coupé de votre famille et de vos amis. Dans certains cas, la violence (violence physique mais aussi la violence psychologique et économique) ou même la mort peuvent être envisagées. Pourquoi ces conséquences sont si extrêmes ? L’une des raisons est que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin d’une famille ou d’une communauté autour de nous. Lorsque les personnes avec lesquelles nous entretenons des relations étroites nous évitent, cela peut être très préjudiciable à notre estime de soi et à notre besoin d’être accepté par les autres. En bref, nous ne voulons pas perdre le soutien, la validation et le confort des autres.

La peur joue un rôle important. La peur des répercussions, de blesser son entourage ou de ternir la réputation d’une famille. Les laveurs de cerveau religieux, comme tous les manipulateurs, sont conscients de cette vulnérabilité. Ils l’utilisent donc pour vous garder sous leur contrôle.

Cinquième signe : les non-croyants ou ceux qui ne font pas partie de votre religion deviennent l’ennemie. Où est donc l’amour qu’on scande tant ? La plupart des religions du monde prônent l’amour et la paix. Mais si votre interprétation des écritures devient de plus en plus hostile aux « étrangers », c’est le signe que l’on vous a peut-être lavé le cerveau. C’est l’une des plus vieilles ruses des interprétations des livres : « eux contre nous, nous contre eux ». Cette vision extrême donne aux personnes concernées un sentiment d’exception comme si elles faisaient partie d’un groupe exclusif, réservé aux seuls élus. Tous les autres iront en enfer, apparemment. Encore une fois, cela contribue à vous isoler des autres points de vue. Si vous vivez dans une chambre d’écho, en vous entourant uniquement de ceux qui pensent comme vous, vous ne pourrez jamais remettre en question votre religion. Dans sa pire forme, cela peut être extrêmement dangereux, comme le KKK aux États-Unis ou Al-Qaïda au Moyen-Orient, les écritures religieuses sont déformées et transformées en justifications pour tuer ceux qui sont considérés comme des « non- croyants ».

Cela ne veut pas dire que vous allez faire du mal aux autres, mais sachez qu’il est très dommageable de diaboliser les gens simplement parce qu’ils pensent différemment de vous. Nous pouvons vous garantir que si vous lisez vos écritures religieuses, vous trouverez beaucoup plus de choses sur l’amour de votre prochain que sur la haine de ceux qui suivent une religion différente, des pensées différentes.

Ne pensons pas non plus que c’est seulement chez les musulmans que l’extrémisme religieux existe. L’extrémisme et la violence extrémiste chez les chrétiens existe bel et bien comme se qui se passe actuellement à Madagascar.

Rendez-vous dans le prochain texto. En attendant, nous vous invitons à faire le bilan.