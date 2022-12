DOCTORIALES 2022 – Trente doctorants présentent leurs travaux de recherche

Les Doctoriales 2022, huitième édition, viennent d’être lancées à l’Université d’Antananarivo, hier. Mise en place par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur Belgique et la Direction de la recherche doctorale (DRD) de l’Univer­sité d’Antananarivo, cette huitième édition vise à renforcer les capacités des futurs docteurs et leur offrir un plus large horizon en ce qui concerne leur avenir professionnel, notamment leur rapport au développement national. « Un tel évènement est une manifestation scientifique organisée par l’Université d’Antananarivo à l’endroit des doctorants des universités de la Grande île. On compte une centaine de doctorants à l’Université d’Antananarivo, ceux qui ont participé à cet évènement ont envoyé le résumé de leurs travaux. Puis, ils sont notés et sélectionnés par les membres du jury. Les candidats sont classés à partir de ces notes. Soixante doctorants ont participé, seuls trente d’entre eux ont été selectionnés », déclare Lala Ravaomananarivo, vice-présidente de l’Université d’Antananarivo. Il s’agit principalement de valoriser les travaux de recherche, surtout face au marché du travail. « C’est un coup de pouce. Les doctoriales assureront la visibilité des participants auprès du public mais aussi auprès des professionnels présents », enchaîne la vice-présidente. Le thème est axé sur la recherche et l’innovation au cœur du développement. L’événe-ment scientifique est une occasion d’échanger et de partager les connaissances. « J’ai été à la place de ces doctorants. Un événement comme celui-ci permet de partager mon vécu auprès des participants. Certes le chemin n’est pas facile mais avec un travail acharné, on peut y arriver», indique le docteur Rasata Ravelo Andriamparany, directeur de la Recherche doctorale à l’Université d’Antananarivo.