CANCER DU SEIN – Utilisation de la sonde optique pour détecter des ganglions sentinelles

Innovation. A travers un témoignage en marge des Doctoriales 2022, 8ème édition, qui se sont déroulées à la Bibliothèque universitaire d’Ambohitsaina, hier, le docteur Rasata Ravelo Andriamparany a développé le thème sur « la sonde optique au service du chirurgien pour la détection des ganglions sentinelles dans le cancer du sein : le troisième œil du chirurgien ».

Cette nouvelle technique de détection des cellules cancéreuses est une innovation qui a déjà été testée à l’étranger. Le docteur Rasata Ravelo Andriamparany est médecin et maître de conférences, enseignant permanent de biophysique et médecine nucléaire et chef de département au Centre hospitalier ’Andohatapenaka. « Cette technique est le fruit de mes huit ans de recherches en Europe sur le cancer du sein. Une petite sonde qui a la taille d’un stylo servira à localiser de manière intelligente les cellules cancéreuses dans le corps d’une personne, et au niveau des ganglions. Il est à noter que les cellules cancéreuses ne restent pas seulement dans un seul organe mais se propage dans tout le corps, en métastase », explique le docteur Rasata Ravelo. L’application de cet outil a été bénéfique pour plusieurs malades en Europe. « Le mémoire que j’ai présenté a servi à fabriquer un prototype intelligent. Ainsi, cet outil va montrer la propagation des cellules cancéreuses dans divers organes. Il servira de guide au chirurgien, lors d’une intervention chirurgicale », enchaîne-t-il. L’usage de la sonde optique permet non seulement d’aider les chirurgiens, mais également de pouvoir repérer à temps les cellules cancéreuses.

Réussite

« Les chirurgiens ne peuvent parfois pas voir où les cellules se sont propagées. Ainsi, l’utilisation de ce détecteur permet de découvrir les ganglions affectés. En plus, elle permet d’éviter les récidives chez des malades », souligne-t-il. Selon les explications, l’utilisation de cette sonde a permis de sauver la vie de centaines de milliers de personnes à l’étranger.

Mis à part le cancer du sein, d’autres formes de cancer pourraient être soignés grâce à cette sonde optique. Le détecteur de ganglions sentinelles est une nouvelle technologie dans la médecine. Son utilisation à Mada­gascar serait en projet. « La présence de nodules ou de petits ganglions est à surveiller. Ces ganglions ne doivent pas être massés. Il faut tout de suite consulter un médecin. Le cancer du sein détecté précocement peut être traité », recommande le médecin. Chaque année, de nouveaux cas sont de plus en plus nombreux.

Dans la plupart de ceux-ci, le retard de la détection de la maladie rend la prise en charge difficile et coûteuse. “L’octobre rose”, célébré chaque année, permet de sensibiliser sur ce cancer. Le dépistage s’adresse aux femmes entre les tranches d’âge de 25 à 59 ans.