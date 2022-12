CALENDRIER SCOLAIRE – Les dates des examens officiels fixées

Le ministère de l’Édu­cation nationale a annoncé le 5 décembre, le calendrier en ce qui concerne l’ouverture et la clôture des examens officiels du CEPE et du BEPC. Ainsi, le CEPE est prévu pour le mardi 20 juin tandis que le BEPC se déroulera du 3 au 6 juillet. L’ins­cription au CEPE devra s’ouvrir le lundi 23 janvier à 8 heures jusqu’au vendredi 24 mars à 16 heures. Pour le BEPC, l’inscription se fera entre le lundi 30 janvier et le 31 mars 2023 à 16 heures. Aucun retardataire ne sera toléré passé les dates an­noncées. Durant cette annonce, le directeur de la pédagogie auprès du ministère de l’Éducation nationale, Raoniherijaona Andriamika­tsilavo a souligné l’importance du respect des dates fixées. «Les parents d’élèves ainsi que les directeurs d’écoles sont invités d’ores et déjà à préparer les dossiers nécessaires à l’examen », indique-t-il. Le responsable a également insisté sur la tenue de l’examen du CEPE pour cette année scolaire. « Le système éducatif actuel maintient l’examen du CEPE. Quant à la nouvelle loi d’orientation sur le système éducatif, elle doit passer par divers processus avant d’être mise en vigueur », termine-t-il.