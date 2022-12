ART VISUEL – «Normes et différences» sensibilise à un nouveau regard

Une toute dernière avant le nouvel an. Les artistes de Plum’art sensibilisent la société à adopter un nouveau regard à travers l’exposition sous le thème de « Normes et différences » à l’Alliance française d’Antananarivo. Il sera marqué par une prestation de slam qui présentera l’événement ainsi que le chef-d’œuvre de chaque artiste. « Normes et différences” s’inscrit dans la continuité et la conclusion de 4 séries d’expositions que Plum’art a réalisées à l’Alliance française cette année. Nous avons commencé par « Éclat » au mois de mars où nous parlions de la destruction de la société après la Covid-1919, puis il y a eu 3 expositions après cela. “Normes et différences” se focalise sur la façon dont nous devons voir les choses pour pouvoir avancer » affirme Sebastien Razafimahatsangana, président de Plum’art.