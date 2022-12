ANTSIRANANA – Les élèves officiers animés de l’esprit commando

Comme à chaque promotion, cette fois cinquante-huit élèves officiers de la 44e promotion de l’Académie militaire d’Antsirabe (Acmil), dont cinq femmes, ont participé à quinze jours d’instruction militaire encadrés par des instructeurs et moniteurs du Deuxième Bataillon d’Infanterie de Marine d’Antsiranana (2e BIMA).

Initiation au stage de Fumaco ou Fusilier marin commando ». C’est l’appellation habituelle du stage des futurs officiers de l’Armée malgache, regroupés cette fois-ci sous la bannière de leur promotion « Amiral Didier Ratsiraka ».

Au cours de leur séjour, ils ont eu l’opportunité d’effectuer divers types d’entraînements destinés à les aguerrir, à les former et à les évaluer en matière de tir, de franchissement et de nautisme… Selon les explications des instructeurs, après le test d’aptitude et la visite médicale, le stage s’est scindé en différents parcours dénommés bleu, noir, vert et jaune audace. Tout a sa particularité. Durant leur stage, les élèves officiers se sont familiarisés aux techniques d’intervention des fusiliers marins commando et des marins des forces navales (opération amphibie). L’exercice a été réalisé avec les moyens motorisés de la Base navale.

Ces deux semaines ont été plutôt intenses et, hormis les exercices, une synthèse a été effectuée afin d’évaluer leurs compétences et leur combattivité. Selon l’élève officier Randrinam-binina, il y a un intérêt d’être formé à travers ce type d’exercice car il s’agit d’une rupture avec des périodes de formations académique très denses qui nous permettent de sortir la tête des livres au profit d’activités militaires. Pour lui, il est important d’acquérir des compétences techniques et des actes réflexes au combat, une certaine rusticité et résilience à l’effort ainsi que de développer leur leadership et leurs aptitudes au commandement en tant que futurs chefs. « Pour moi, ce sera le parcours nautisme ainsi que les paysages durant l’ascension de la falaise de Cap Diégo qui m’ont le plus marqué », conclut-il.

Traversée à la nage

Pour marquer la fin de stage, une cérémonie militaire marquant la fin de formation de ces élèves stagiaires a été célébrée, hier, dans la caserne du 2e BIMA, sous la direction du général de brigade Pikula Démosthène, directeur de l’Acmil et en présence des autorités civiles et militaires régionales conduites par le gouverneur Daodo Arona Marisiky. Au cours de cette cérémonie, les stagiaires se sont vu remettre chacun un diplôme certifiant sa participation à cette formation et un écusson qui marque leur appartenance au corps des fusiliers marins.

Une présentation dynamique a précédé cette cérémonie, un exercice de démonstration de ce que les élèves ont acquis durant leur stage. La présentation dynamique a été réalisée en mer et s’est terminée par une traversée à la nage de 2,6 km séparant le Cap Diégo et le port d’Antsiranana.

« Ce stage entre dans le cadre de la réforme du système de formation, qui est actuellement au centre de l’activité de l’Académie militaire. Cette refonte du programme s’oriente vers la science de la défense et le renforcement de la capacité opérationnelle et physique des élèves officiers. Nous pensons qu’il est juste si nos futurs officiers apprennent beaucoup sur notre mer », souligne le directeur de l’institution. Il a aussi ajouté que ce stage n’est qu’un début, il leur reste encore un long chemin à parcourir. « Mais avoir reçu un certificat signifie qu’ils sont dignes. » Ces élèves officiers mettront encore le cap sur Nosy Be car ce stage Fumaco s’y poursuivra jusqu’au 13 décembre.