Université de Mahajanga – Le nouveau bureau du Spatum contesté

Revirement de situation concernant l’élection du nouveau bureau du SPATUM de l’Université du 3 décembre dernier, au campus d’Ambondrona. Une déclaration écrite a été publiée et rejetant cette élection réalisée vendredi dernier.

L’élection est contestée par les membres du bureau élu en février dernier. À travers une déclaration écrite, ils ont ainsi rejeté cette nouvelle élection. Ils sont taxés d’usurpateurs.

« Notre mandat n’est pas encore expiré et il dure trois ans. Seuls, les membres du bureau élus en février 2021 peuvent représenter officiellement les membres du bureau auprès du public. Nous n’avons organisé aucune élection et n’avons donné aucun ordre pour organiser cette élection. Nous ne sommes en aucun cas responsables des perturbations et troubles qui pourraient se produire et perpétrés par ces usurpateurs. Aucun droit ne permet d’élire un bureau du syndicat autre que celui établi par le statut du syndicat. Nous laissons aux autorités de prendre les dispositions nécessaires face aux éventuels troubles », a déclaré le président du syndicat dans la lettre.

De son côté, le nouveau président avait affiché sa détermination.

« La lutte continue, tant que les indemnités de technicité ne sont pas versées dans nos salaires et tant que la régularisation des employés ECD n’est pas effectuée. Il est vrai que le Ministère de tutelle a déjà signé des dossiers pour le paiement des employés du PAT mais nous n’avons rien perçu à ce jour. Qu’importe qu’on soit nombreux ou pas, ce nouveau bureau dirigera la lutte. Nous ne reculerons pas », avait déclaré le nouveau président élu, Fano.

La scission des membres du syndicat du PAT de l’université de Mahajanga éclate au grand jour.