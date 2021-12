Tennis de table – Paul Tiendrebeogo à Madagascar en janvier

Encore un report. La formation d’entraîneurs niveau 1 prévu se dérouler à partir de 7 décembre au palais des sports de Mahamasina a été reculée et reportée pour l’année prochaine plus précisément du 17 au 21 janvier. La Fédération Malgache de Tennis de table sous la houlette de son président Jean Herley Ambinintsoarivelo porte à la connaissance des intéressés que la formation d’entraineurs est reporté independamment de sa volonté.

Faute de place dans un vol, malgré l’insistance de l’International table tennis Federation (ITTF) et de la Fédération malgache de tennis de table (FMTT) de lui trouver un vol, aucune place n’est plus disponible que ce soit dans Madagascar Airlines ou que ce soit dans Air France. Ainsi, l’expert international Burkinabé Paul Tiendrebeogo qui animera la formation foulera le sol malgache le 16 janvier. Le nombre des inscrits à cette formation est actuellement au nombre de trente et la liste est déjà close.

Aucune expérience préalable en entraînement n’est requise. Pour le président de la Fédération Malgache de Tennis de table, Jean Herley Ambinintsoarivelo : « Les formalités pour l’arrivée de l’expert Burkinabe Paul Tiendre­beago sont déjà bouclées comme par exemple la réservation de son billet d’avion, un nouveau report sur son arrivée n’est plus possible», conclut-il.