Slam national – 12ème édition : Toamasina et Toliara raflent les premiers prix

Douze éditions de partages, mais surtout douze éditions de joie et de bonne humeur fraternelle. C’est à travers cela que s’est illustré le Slam National qui vient de couronner ses nouveaux champions.

Un événement incontournable pour tous les férus de poésie moderne de la Grande île depuis plus d’une décennie maintenant. Le Slam National n’a cessé d’élargir ses horizons au delà de nos frontières, en contribuant à l’émergence de nos talentueux slameurs aussi bien sur la scène nationale qu’internationale. Porté par une jeunesse passionnée et des artistes talentueux, le Slam National s’affirme comme un concours fédérateur et un festival culturel jovial pour le grand public.

Pour sa douzième édition qui s’est clôturée samedi lors de sa grande finale dans un cadre inédit, le Slam National est parti à la conquête de la ville de Toamasina et cette dernière le lui a bien rendu. Toujours aussi entraînant et resplendissant de dynamisme de la part de ses participants, aux côtés des tauliers de l’association Madagaslam, initiateur de ce rendez-vous exceptionnel, le concours a couronné Olivier Tsisarotra dit Hoptimus, originaire de Toamasina, en tant que cham pion individuel, et la ville de Toliara en tant que champion par équipe. La grande finale a été diffusée en direct sur le réseau social de l’association Madagaslam pour l’occasion.

Talent et détermination

Scandant la ferveur de la jeunesse actuelle, tout en pointant du doigt comme toujours les méandres de la société moderne, Hoptimus conquiert et envoûte le public, ainsi que le jury du Slam National, par ses vers. Représentatif d’une jeunesse consciente et engagée, le jeune slameur s’illustre avec fougue sur les planches du Masôva 501 dans sa ville d’origine où la finale s’est déroulée.

« Merci pour votre soutien. C’est une grande fierté pour moi d’avoir représenté ma ville à travers cet art qui me passionne. Après sept ans à faire du slam, c’est une belle consécration pour moi » confie Olivier Tsisarotra dit Hoptimus. Ce dernier succède à Aurélie Louise reconnue sous son nom de plume Louis’Z, championne de la 11ème édition et également originaire de Toamasina.

Cette ville portuaire de l’Est de la Grande île confirme encore le potentiel et le talent de ses jeunes dans le domaine artistique. Outre le doublé de Toamasina, la ville de Toliara a également brillé lors de cette finale. En duo, Fitahianjanahary Fanomezantsoa Ralema et Jonaky Bejoy ont été sacrés champions par équipe lors de la finale de ce 12ème Slam National.

Confiants, bien qu’un brin timide sur les bords, les deux slameurs originaires du Sud ont su se démarquer également par leur détermination. De même, les jeunes Santa et Brad ont été respectivement couronnés champion inter-facultés et champion slam-média.