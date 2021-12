Secteur élevage – La stratégie nationale à valider

Une vision claire pour le secteur de l’élevage. Les axes stratégiques de la redynamisation, les principales filières de production et de valorisation des produits et les actions à entreprendre pour valoriser et stimuler les premiers acteurs régaliens du secteur de l’élevage, sont à présenter dans une stratégie nationale de gouvernance intégrée pour le développement de l’élevage.

Cette stratégie nationale sera présentée à un colloque national sur l’Élevage du 9 au 11 décembre prochain, au Centre de conférences international (CCI) Ivato. Les consultations du secteur privé dans toute l’île ont débuté à la suite du lancement d’un atelier national de réflexions sur cette stratégie nationale de gouvernance intégrée du secteur de l’élevage au mois de juillet.

Hier encore, des rencontres ont eu lieu entre le ministère de tutelle et des représentants du secteur privé à Antananarivo. Le président de la commission Agriculture et élevage du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), Rivo Andriamanalina, avance le développement des filières locales pour répondre au besoin d’une population grandissante, le budget alloué au secteur de l’élevage, le financement paysan, l’appui au développement de la production animale et végétale ou encore le soutien à la consommation.

« Nous nous mettons d’accord avec l’administration sur les points à présenter à ce colloque. Les problèmes et les solutions. Aujourd’hui, les transformateurs, les éleveurs et les investisseurs finalisent avec le ministère de l’Agriculture et de l’élevage les résultats des consultations » explique-t-il. Mada­gascar doit être autonome en termes de production animale.