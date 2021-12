Rallye CT Motors – Quatorze épreuves pour une finale grandiose

Le parcours de la dernière manche du championnat compte 14 spéciales, totalisant 163 km. L’on y retrouve notamment une portion de la terrible épreuve de 27 km parcourus durant le RIM.

Fin de saison en apothéose. La septième et dernière manche du championnat de Madagascar de rallye s’annonce grandiose. Tous les ingrédients sont réunis pour conclure en beauté cet exercice 2021 mémorable. À commencer par un parcours remarquable concocté par le club AMA et la Fédération du Sport Automobile de Madagascar.

Quatorze spéciales réparties sur deux étapes dans la périphérie Nord d’Antanana­rivo, totalisant 163 km, prévues le samedi 18 et le dimanche 19 décembre. « Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas un petit rallye. Certes, ce n’est pas la même envergure que le RIM (ndlr : Rallye International de Madagascar). Mais ça s’en rapproche, avec notamment huit spéciales différentes », a précisé Jimmy Rakotofiringa en conférence de presse, hier à Andraharo. « Ce sont des spéciales déjà connues du public. Il y aura plusieurs points spectateurs, dont celui qui se situe au niveau du célèbre triple saut », a-t-il ajouté.

Un détail interpelle forcément. Le parcours reprend une partie de la terrible épreuve de 27 km à proximité d’Ambohimanga, que les équipages ont effectuée durant le RIM en octobre. Cette spéciale avait fait beaucoup de dégâts. Roue arrachée, suspension HS etc… Les mécaniques avaient énormément souffert. Le club AMA se veut rassurant à ce sujet : « Nous avons enlevé les 20 km très cassants, pour garder uniquement les 7 km en bon état ».

Flat out

Autre ingrédient qui rend cette course incontournable, le classement actuel du championnat « pilotes ». Ils seront trois à se battre pour le titre national, Mika Rasoa­maromaka (Peugeot 208 – 319 pts), Mathieu Andrianjafy (Subaru Impreza – 306,80 pts) et Frédéric Rabekoto (Subaru Impreza – 299,70 pts). Ils se trouvent dans un mouchoir de poche. Tant mieux pour le spectacle. Il n’y aura plus de calcul à faire pour cette « finale ». Le pilote qui terminera devant, sera couronné. De ce fait, ce sera du « flat out » du début jusqu’à la fin.

Cet ultime rendez-vous porte l’appellation de Rallye CT Motors. Le concessionnaire d’Andraharo accentue ainsi son investissement dans le sport automobile, d’après un de ses dirigeants : « Nous étions déjà présents depuis plusieurs années dans la catégorie T2 avec les Great Wall et SsangYong. Puis, nous avons lancé nos SSV Polaris. Notre soutien pour ce rallye confirme notre engagement pour promouvoir la compétition automobile. À cette occasion, nous proposons une remise spéciale pour tous les concurrents auprès de notre centre de services Bosch ». La cérémonie de départ prendra place devant le showroom de CT Motors. Quant à l’arrivée finale et la remise de trophées, elles sont prévues sur le parking de Gifi, en face dudit showroom.