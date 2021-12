Problème d’eau – Manifestation des étudiants à Ambohipo

Des étudiants de l’université d’Antananarivo qui vivent dans les cités universitaires d’Ankatso et d’Ambo­hipo sont sortis de chez eux, hier soir, pour réclamer de l’eau. « Nous avons besoin d’eau! », fredonnaient ces jeunes qui se sont regroupés aux trois chemins, pour bloquer la circulation. Ils ont brûlé des pneus sur la chaussée. Ils ont animé leurs manifestations par des sifflets et des fanfares. « Cela fait plusieurs jours que l’eau n’est pas arrivée chez nous! Trouvez-nous des solutions, on a besoin d’eau! », pestaient les manifestants.

La tension continue de monter entre la Jirama et ses usagers à cause de ce problème d’eau. Les habitants du Cité Akany Sambatra d’Itaosy, ceux d’Ambatomaro, d’AmpandrianombyTsaraho­nenana, Ankaraobato, confrontés au problème d’approvisionnement en eau, ont manifesté dans la rue récemment. La Jirama a dépêché des camions-citernes dans ces quartiers chauds, pour éviter les débordements.

Alors que le problème d’approvisionnement en eau semble être « réglé » dans certains quartiers, beaucoup se plaignent encore de la pénurie. Notamment, ceux d’Anka­tso, d’Ambohipo, ou encore d’Anjanahary. « La lessive, on peut s’en passer. Mais comment on va faire pour préparer à manger et pour notre hygiène corporelle? On a des enfants en plus! », s’est plaint Anjasoa, qui vit à Anjanahary.

La Jirama semble être dépassée par ce problème. Elle mobilise tous ses moyens pour ravitailler tout le monde. Pourtant le problème persiste.