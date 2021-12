Prison Marofoto – Tentative de fuite d’un jeune violeur

Course poursuite jeudi dernier matin entre les agents pénitentiaires et un prévenu, jeune homme de 25 ans, accusé de viol d’une jeune fillette de 13 ans. Le verdict du Tribunal était tombé : le violeur a écopé de travaux forcés à perpétuité, et allait être placé sous MD à la prison. Sur le chemin du retour vers la maison centrale à Marofoto, le violeur a pris la poudre d’escampette.

Il s’était enfui vers le marché d’Analakely, près de la prison. Mais il a été vite rattrapé par ses poursuivants.

Des tirs de sommation, trois coups de feu, étaient tirés pour le dissuader à s’enfuir. Il a finalement capitulé et était emmené vers la prison.Rappelons que les prisonniers et les agents vont à pied pour rejoindre le Tribunal.