Pétanque – La FSBM maintient sa politique pour le Mondial

Chose promise, chose due. La Fédération de Sport Boules Malagasy n’entend pas changer son fusil d’épaule. Elle confirme que la même politique sera maintenue pour les prochains championnats du monde. « Il s’agit d’une promesse électorale, les vainqueurs du championnat de Madagascar représentent notre pays sur la scène mondiale. On ne va rien changer », confirme le président de la FSBM, Amiroudine Andrialemirovason.

Cette politique a été fortement remise en cause par bon nombre de boulistes après la défaite prématurée du quatuor malgache en huitièmes de finale du Mondial seniors hommes, au début du mois de novembre en Espagne. Aucune voix ne s’est élevée au moment de l’élection du nouveau bureau de la FSBM.

Or, le comité directeur avait déjà mis en avant cette « règle », dès son arrivée à la tête de la Fédération. Par contre, les critiques, aussi acerbes les unes que les au­tres, ont plu dès que l’équipe malgache a été éliminée.

Stratégie

Cependant, la FSBM n’y est pas insensible non plus. « Nous avons pris en compte tous les reproches dont la Fédération a fait l’objet. Nous sommes en train de mettre au point une nouvelle stratégie pour peaufiner notre vision. L’idée est d’augmenter le nombre de compétitions et d’allonger la durée de préparation. De sorte que les représentants de Madagascar améliorent leur niveau avant d’aller à l’étranger et pour qu’ils soient mieux préparés », poursuit le président Amir.

Deux sommets planétaires attendent la Grande île en 2022. D’un côté, le Mondial en tête-à-tête, doublettes constituées hommes et dames, ainsi que doublettes mixtes, au Danemark en avril. De l’autre, le Mondial en triplettes constituées masculines, au Bénin en décembre.