Pavillon Sainte-Fleur – Le service de néonatalogie agrandi

Les bébés nés prématurés et les nourrissons qui ont besoin d’un soin particulier ne risquent plus d’être refusés par le Pavillon Sainte-Fleur à Ampefiloha. La capacité d’accueil du service de néonatalogie de cette maternité publique a augmenté. Ce service est passé de huit couveuses et quatre berceaux à treize couveuses et huit berceaux, depuis le mois de février.

« Nous avons été obligés de référer des patients dans d’autres établissements hospitaliers, auparavant, car notre capacité était limitée. Il y a eu des moments où nous avons affiché complet. Des parents en pleuraient. Il y avait, également, un problème d’infection nosocomiale, avec notre ancienne capacité d’accueil. Désormais, avec notre capacité actuelle, nous ne devrions plus refuser de patients », indique le Dr Faratiana Rakotozafy, médecin chef du Pavillon Sainte-Fleur, hier, lors de l’inauguration du service néonatal.

Les travaux d’extension du service, ayant coûté 1,5 milliard ariary, ont été financés par l’Ordre de Malte, selon Eric de la Rochefoucauld, directeur de l’établissement. Environ 10% des bébés nés dans cette maternité, gérée par l’Ordre de Malte France depuis 20 ans, nécessitent une hospitalisation en néonatalogie. Près de trois cent trente cas en 2019, près de deux cent quatre vingt en 2020 et près de deux cents naissances de janvier à novembre 2021. « Ce ne sont pas, forcément, des enfants nés prématurés qui ont besoin d’une couveuse », précise le Dr Faratiana Rakotozafy.

Grands prématurés

Les bébés nés à terme mais qui sont malades à la naissance ou les bébés trop petits doivent, aussi, être admis dans la néonatalogie. Le taux de mortalité au Pavillon Sainte-Fleur serait inférieur à celui des autres établissements. « Il est de 5 à 6% contre 20%, ailleurs », rajoute-t-elle.

Dans cet établissement, des grands prématurés arrivent à s’en sortir. « Nous avons eu un cas de prématuré né à six mois. Il a pesé six cents grammes à la naissance. Au bout de soixante jours d’hospitalisation, il a pu rentrer chez lui, bien portant », témoigne le médecin chef du Pavillon Sainte-Fleur. Le Dr Faratiana Rakotozafy encourage les visites prénatales pour prévenir des problèmes à la naissance.