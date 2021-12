Musée du rock malgache – Kiaka s’illustre en bande dessinée

Voici 35 ans maintenant qu’il parcourt la scène musicale malgache en chantant avec ferveur ce rock’n’roll cher à son cœur. Le groupe Kiaka emmené par le charismatique Nini au chant, Deba et Jonny aux guitares, Jojo à la batterie, Daddy au clavier et Joce à la basse, est à l’honneur au sein du Mozean’ny Rock Malagasy ou le Musée du rock malgache au sein du le Garage Antsahavola.

Dans le cadre d’une exposition des plus singulières, ce mythique groupe de rock de la Grande île est ainsi à redécouvrir à travers une série de planche de bande dessinée inédite créée par deux artistes à savoir RiRi Krootamby et Sleeping Pop. Chacun à sa manière, les deux bédéistes ont ainsi retranscrit en dessins les plus grands tubes du groupe que le Mozean’ny Rock Malagasy convie le public à apprécier.

« Il nous importe de proposer au public à apprécier le rock et son histoire autrement. Bien au-delà de cette musique populaire, le rock c’est toute une culture, c’est aussi tout un art à travers lequel d’autres artistes peuvent se retrouver aussi. C’est pourquoi, nous avons fait le choix de valoriser de cette manière les chansons de Kiaka dans le cadre de cette exposition » souligne Herizo Rakotovao, régisseur du musée.

D’un trait, RiRi Kroo­tamby illustre ainsi cinq chansons du groupe Kiaka à travers une bande dessinée retraçant les péripéties d’un personnage rockeur égaré dans les méandres de la ville des Mille. Sleeping Pop quant à elle, en plus de sa bande dessinée, a retranscrit également l’esprit du groupe et son identité via quelques toiles peintes à la main.