Cinquantième nostalgique

À une époque lointaine d’avant le bypass, et même d’avant la construction d’un palais présidentiel à (M)avoloha, se rendre à Andoharanofotsy (PK 9,5) était déjà une moitié d’aventure. En ces temps-là, le restaurant «Au Rendez-Vous des Chasseurs» (sans doute ceux du lac de Dorodosy qui n’avait pas encore été enseveli sous les remblais des «zones de développement mixte») avait encore conservé quelque chose de son charme d’antan. Quand, bien des années plus tard, j’y revins, le charme ne survécut pas longtemps au décati, avant une fermeture salutaire pour laisser intacts les souvenirs d’enfance.

L’autre moitié de l’aventure sur cette Route Nationale 7, conduisait inévitablement à Ambatolampy quand on n’avait pas perdu trop de temps avec les «mofo gasy» d’Ambatofotsy. Jusqu’aux années 2010, «Au Rendez-Vous des Pêcheurs» avait religieusement maintenu la carte de spécialités vieilles de 60 ans. Hélas, cette institution a été mortellement frappée par le trop long confinement sanitaire entre les Régions Analamanga et Vakinankaratra, sachant que les clients habituels parcouraient volontiers les 69 kilomètres depuis Antananarivo, quand Antsirabe est encore éloigné de 100 kms. Un découpage administratif arbitraire, qui ne tient aucun compte des réalités économiques, a donc tué le rendez-vous de père en fils et petit-fils avec les cuisses de nymphes, les queues d’écrevisses en coquille ou le cornet à la crème.

À Ambatolampy, nous ne dûmes passer qu’une seule fois chez «Le Marseillais», enseigne depuis longtemps disparue, mais autrefois dans la descente avant la route de Tsinjoarivo. Je ne sais dans quelle autre vie, j’ai gardé le souvenir de «L’Auberge d’Alsace» à la sortie du village de Mahitsy, à 30 km d’Antananarivo sur la RN4. Ni du «Le Relais», dans une belle Trano Gasy à Ambohi­dratrimo (PK18), avant que ne voient le jour «Les Nouveaux Relais», près du CNUT, sur les bords du lac d’Ambohibao. Aujourd’hui, à Ambohidratrimo, l’ancienne capitale du Marovatana, ne survit que «La Riviera», sur les rives d’un lac «Andranota­pahina».

Personne donc pour se souvenir d’une «Auberge du CheminCreux», à Sabotsy-Namehana voire d’une «Auberge du Soleil Levant», à Soavinimerina, toujours sur la RN3? Ou du «Le Relais du Lac» à Manjakandriana, sur la RN2? Et comment s’appelait-il ce restaurant d’Arivonimamo, dans une grande maison de caractère, quand la RN1 devait encore parcourir la vieille ville plutôt que de couper au plus court, indifférente, vers Ampefy et «Kavitaha»? J’aimerais revenir sur les pas de ces souvenirs et partager la joie mélancolique de la nostalgie. Parler d’un temps que tous les moins de vingt ans auraient dû connaître.