Cadrage macro-économique – Débat au sénat, les 69 millions de dollars du FMI en jeu

Prudence est mère de sûreté. Les sénateurs n’ont aucun intérêt à chercher des poux sur la tête de Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des finances. Qui a déjà pu convaincre les députés les plus réticents pour adhérer aux grandes lignes du Projet de loi de finances 2022. D’autant plus que le Conseil d’administration du Fonds monétaire international, FMI, attend, peut-être, cette validation définitive de la Chambre haute pour donner son feu vert au déblocage des 69 millions d’euros, la seconde tranche de la Facilité élargie de crédit, FEC, accordée le 30 mars dernier. À insérer comme aides budgétaires. En fait, la partie malgache a presque réussi à respecter et suivre quasi la totalité des recommandations des experts du FMI, conduits par le chef de missions de revue, Frédéric Lambert.

À commencer par la mobilisation des recettes publiques. La loi de finances 2022, telle qu’elle a été adoptée par les députés de la majorité présidentielle, prévoit une augmentation du taux de pression fiscale en termes réels du PIB. De 10,8% à 12,1%. Quitte à supprimer les avantages fiscaux ayant permis aux zones et entreprises franches de prospérer. Ces mesures risquent de générer des impacts négatifs sur l’attractivité du pays aux yeux des investisseurs potentiels désireux de venir. Comme ceux de l’outsourcing qui envisagent de recruter dans les trente mille personnes, des jeunes en l’occurrence, sur le court terme. Le FMI ne peut qu’être satisfait de ce sacrifice. Plusieurs autres dispositions fiscales s’y rattachent accompagnées par des efforts soutenus pour digitaliser les services de la Direction générale des impôts et celle des douanes.

Lapsus

Il a été aussi noté l’augmentation des dépenses allouées aux secteurs sociaux. 33% de l’ensemble du budget. Une des préoccupations du FMI, scandalisé par l’ampleur de la pauvreté de la grande majorité de la population mais qui n’a pas accès au minimum vital. Pour ne citer que l’eau potable. Ne parlons plus de la déperdition scolaire ni de la qualité aléatoire de l’éducation nationale dans les écoles publi­ques.

Sur les grands indicateurs vers lesquels les obser­vateurs affûtés se ruent, le taux de croissance pour cette année serait de 3,5% après une contraction de 6,1% e t non de 7, 1% comme annoncé par erreur par le FMI. Seuls les yeux raffinés ont remarqué ce lapsus. Les graphes y afférents ont révélé cette incohérence minimaliste. Sans conséquence notoire diront les esprits nonchalants, même si la différence équivaut à des millions de dollars.

Pour 2022, l’année de tous les espoirs, le pays table sur une progression de 5,4% mais déjà la menace persistante de la crise sanitaire peut remettre en cause les projections les plus optimistes d’une vraie reprise des activités touristiques, par exemple. Le taux d’inflation en glissement annuel devrait tourner autour des 7% avant de descendre en dessous 6%.

Il reste trois points essentiels à gérer par le gouvernement. Les réformes structurelles de la Jirama. Le plan de sauvetage d’Air Madagascar ne devant pas aboutir à une quelconque forme de transferts de fonds publics, prévient le FMI. Et le maintien ou non du statu quo pour les prix du carburant qui datent du 20 juin 2019.

Au final, la loi de finances aura été un test grandeur nature pour le gouvernement sur ses réelles capacités à s’astreindre des critères de performances du FMI. Des figures imposées qui ont souvent l’allure d’un saut périlleux. C’est la signification exacte et originelle de l’expression galvaudée « être sous-programme » avec le FMI.