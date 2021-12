Ambodinisotry – Deux voleuses envoyées en prison

Ras-le-bol de la population face à la recrudescence de larcins au marché d’Ambodinisotry. Après avoir été prises en chasse par la foule, la semaine passée, deux voleuses ont été mises en détention préventive dans la maison centrale d’Antanimora, selon les informations communiquées par la police nationale, hier.

La date du procès n’a pas encore été signalée. Ce qui est certain, c’est que les deux prévenues, 25 et 48 ans, ne fêteront pas Noël et Saint-Sylvestre avec leur famille.

Leur mode opératoire consiste à faire semblant de s’entasser avec les piétons et leur cible. Elles se servent de lames pour trancher les sacs ou les poches pour ensuite en prendre facilement le contenu. Elles ont déjà fait plusieurs victimes. Récemment, elles ont volé l’argent et le portable haut de gamme d’une femme.

Depuis des années, les passants, commerçants et mêmes les habitants d’Ambodinisotry ont égrené leurs plaintes auprès du fokontany et de la police du secteur. Des voleurs à la tire, des pickpockets et parfois des escrocs écument les lieux. Du coup, des policiers en civil y ont été déployés pour surveiller les malfaiteurs.