Activisme contre la violence basée sur le genre – Marche blanche des femmes avec les handicapés

À Mahajanga, la célébration des seize jours d’activisme contre la violence basée sur le genre a été marquée, vendredi dernier, par une « marche blanche ».

LA célébration des 16 jours (Sixteen days) d’activisme contre la violence basée sur le genre continue. Le thème mondial des 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre de cette année, qui se dérouleront du 25 novembre au 10 décembre 2021, est « Orangez le monde : mettre fin dès maintenant à la violence à l’égard des femmes ! »

La commune urbaine de Mahajanga avec la Direction régionale de la population et de la protection sociale Boeny ont ainsi organisé vendredi dernier une grande marche à travers la ville, au départ du jardin Cayla et s’était achevée devant le parvis du bureau des Postes à Mahajanga be.

La « marche blanche », est une tradition de montrer la lutte contre les violences faites aux femmes. La campagne des 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre est un événement international annuel qui débute le 25 novembre, date de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se poursuit jusqu’au 10 décembre, date de la Journée des droits humains.

« Les violences faites aux femmes sont encore présentes sous de nombreuses formes dans notre société. Le non-paiement de salaire, coerition des conjoints, meurtre et tant d’autres formes. La violence contre les mineurs est aussi incluse dans ces situations, les utiliser pour gagner de l’argent, les marier très tôt ou mariage précoce en sont des exemples », a expliqué une responsable de la Commune urbaine de Mahajanga.

Dépistages gratuits

Les personnes en situation de handicap étaient spécialement invitées à rejoindre à la manifestation. Car la journée internationale était aussi célébrée ce vendredi 4 décembre dernier.

« Les personnes handicapées font partie des types de personnes qui ressentent et subissent encore la violence dans leur vie quotidienne. Le manque d’infrastructures spéciales pour eux dans certains bureaux est devenu un obstacle pour accéder dans les bureaux. Le non-respect dans les transports publics est également une forme de discrimination. Le sentiment de violence est ressenti par la discrimination au travail, leur handicap est mis en avant au lieu de leur expérience et leurs compétences. Comme tous les êtres humains, nous élevons une famille et avons besoin d’argent », a souligné le porte-parole, durant le discours.

Concernant l’événement Sixteen days, les dépistages gratuits du cancer du col de l’utérus ont été organisés la semaine dernière jusqu’à samedi dernier à l’hôtel de ville.Une conférence-débat sur le VIH/SIDA à Mahajanga et des projections gratuites auront lieu toute la journée, le 10 décembre 2021.