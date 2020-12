Patrimoine – Et les autres rova d’Analamanga?

Le Rovan’i Madagasikara, nouvelle appellation du Rovan’Antananarivo après sa restauration il y a un mois jour pour jour hier. On attend sa réouverture au public prévue le 20 décembre. Le président de la République Andry Rajoelina avait annoncé que cinq cent mille visiteurs sont attendus au Rova nationaux et étrangers confondus. La ministre de la Culture et de la communication Lalatiana Andriantongarivo Rakoton­drazafy avait annoncé le 6 novembre que tous les rova seront réhabilités où qu’ils se trouvent.

« Avec Manjakamiadana, la région Analamanga compte justement trois rova dont ceux d’Ambohimanga et d’Ambohidra­trimo où habitait Rambolama­soandro, douzième épouse d’Andrianampoinimerina , mère de Radama 1er. Les trois rova retracent une bonne partie de l’histoire du royaume merina et pourraient constituer un package intéressant à proposer aux touristes. C’est d’autant plus intéressant que l’aéroport d’Ivato agrandi et modernisé deviendra un hub pour l’océan Indien » selon l’avis de Joseph Constant Gasstzar, ancien député d’Ambohidratrimo. Une idée à creuser.