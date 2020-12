Ordre national – Amélioration du rôle de la grande chancellerie

Huit mille dossiers de demande de décoration à l’ordre national sont encore en instance au niveau de la grande chancellerie. Le constat a été exposé à l’occasion de la présentation des synthèses des travaux accomplis durant la session de l’ordre qui s’est terminé vendredi dernier. Les problèmes rencontrés sur place au niveau des anomalies, entre autres les tentatives de corruption et les mauvais traitements des dossiers de proposition, ont été évoqués durant cette session.

« Pour y remédier, le programme et le projet de mise en place d’une nouvelle méthode de travail consistant à donner plus d’efficacité et de bons résultats à la grande chancellerie ont été décidés » explique Madeleine Ramaholimihaso, Grand Chancelier.

Ainsi, certains éléments au niveau de l’octroi de ce diplôme seront à revoir selon la chancellerie. Par ailleurs, dans ce même esprit de réforme, le démembrement de la grande chancellerie dans les provinces est aussi en cours. La décentralisation de cette institution permettra alors d’accélérer le traitement des dossiers encore en attente au niveau central. La deuxième étape des travaux du Conseil porte sur l’examen des dossiers de promotion pour l’année 2020.