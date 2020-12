Morondava – Une femme victime de viol collectif

Viol collectif. Une femme âgée de 38 ans, habitant à Andabatoara, dans la ville de Morondava, en aurait fait les frais, dans la nuit de jeudi 3 décembre. Cinq hommes ont abusé d’elle, d’après ses explications à la presse locale.

Il était vers 19 heures, elle est allée acheter des mangues quand elle a été enlevée. Cinq hommes l’ont amenée au bord de la mer, non loin de l’ancien bureau de la région. Elle n’a été relâchée qu’à 22 heures. « J’ai été rouée de coups de poings, étranglée, violentée et jetée dans la mer », décrit-elle. Les pervers auraient mis un morceau de bois dans la partie intime de leur proie. Après tous ces actes bestiaux, ils l’ont lavée et changée. Deux d’entre eux l’ont raccompagnée jusque chez elle.

Heureusement, elle a reçu les soins nécessaires et son pronostic vital n’est pas engagé, raconte l’inspecteur Benjamin Rosko du service régional de la police judiciaire (SRPJ) aux confrères locaux. Selon lui, une enquête suit son cours pour avoir davantage de détails sur le témoignage de cette femme.