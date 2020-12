Jirama – Des zones d’ombre persistent

« Sauf changement, l’électricité ne fera pas défaut dans les foyers ce week-end » ce fut l’annonce de Vonjy Andriamanga, directeur général de la Jirama, en fin de semaine pour rassurer les consommateurs après le retour fracassant du délestage depuis quelques jours. Cependant, hier, certains quartiers périphériques de la capitale ont dû subir des coupures fréquentes en fin d’après-midi.

« La Jirama se prépare à mener des opérations aériennes afin de provoquer la pluie sur le bassin versant d’Andekaleka et de Mantasoa. D’après les prévisions météorologiques, les conditions seront remplies le mardi 08 décembre » rajoute le responsable de la Jirama. C’est donc sur cette solution à court terme­ que les usagers doivent s’appuyer jusqu’à nouvel ordre. Pour la Jirama, cette alternative servira à pallier au gap de production de la centrale d’Andeka­leka.

« La pluie contribuera à une montée des eaux au niveau de la source et permettra ainsi le retour à la normale de la production d’électricité et de l’approvisionnement » livre le DG de la compagnie. À titre de rappel, à cause de la sécheresse, la centrale d’Andeka­leka ne produit plus que 22 MW au lieu de 93 MW habituels.