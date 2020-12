Consommation – Le prix du riz local toujours en hausse

Du tac au tac. Vendredi, le Premier ministre a pris les choses en main concernant le maintien de la stabilité du prix du riz. Le lendemain, les autorités en charge sont descendues sur quelques marchés populaires de la capitale pour appliquer les consignes de la primature. Les agents du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (Mica) ont ainsi sillonné les marché d’Anosibe et de Namontana pour imposer le prix du riz importé à 25% de brisure à pas plus de cinq cent cinquante ariary le kapoaka.

Cependant, cette mesure ne s’applique sur le cas du prix du riz importé car la plupart des détaillants qui vendent du riz local n’ont d’autre choix que de maintenir les prix qui sont toujours en hausse, dans la mesure où c’est à la source même que le problème se pose. En effet, l’envolée du prix du riz local, en ce moment, est aussi liée à l’absence de la pluviométrie dans plusieurs zones du pays. ­« Les opérateurs locaux devraient sortir leur stock en cette période de soudure pour préparer la prochaine saison de culture de riz» explique Lantosoa Rakotomalala, ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat.