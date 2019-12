Tourisme – Aux sources de l’écotourisme

« Pour que la mer ne soit plus la limite de notre rizière »

Le premier grand Sommet mondial de l’écotourisme s’est tenu au Québec, Canada, au mois de mai 2002. Il en est sorti une déclaration qui reçut le nom de Déclaration de Québec, dans laquelle ont été définies les orientations devant régir le développement et la gestion de l’écotourisme dans les différents pays. Elle comprend de nombreuses recommandations adressées aux acteurs du tourisme. Quelque cent soixante commentaires écrits, ainsi que les remarques verbales de plusieurs participants y ont été incorporés.

2002 était l’Année internationale de l’écotourisme sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Plus d’un millier de personnes venant de cent trente deux pays ont ainsi participé au Sommet. Ce grand rendez-vous fut l’aboutissement de dix-huit réunions préparatoires étalées sur deux ans.

Les participants reconnaissent que l’écotourisme se doit d’adhérer aux principes du tourisme durable pour ce qui est des impacts sur l’économie, la société et l’environnement, mais qu’il possède aussi des particularités le distinguant de la notion plus large de tourisme durable.

CONSTATS

Il a alors été constaté que l’écotourisme contribue à la protection du patrimoine naturel et culturel ; inclut les populations locales dans sa planification, et contribue à leur bien-être ; propose aux visiteurs une interprétation du patrimoine naturel et culturel ; se prête mieux à la pratique du voyage en individuel ou en groupes restreints.

D’autre part les participants se sont accordés sur un certain nombre de points dont nous retenons quelques-uns. Ainsi, ils reconnaissent que le tourisme a des conséquences sociales, économiques et environnementales importantes et complexes, qui peuvent présenter à la fois des avantages et des coûts pour l’environnement et les communautés locales. Ils estiment aussi que l’écotourisme a joué un rôle prépondérant dans l’introduction des pratiques de durabilité dans le secteur touristique. Ils soulignent, en outre, que l’écotourisme devrait continuer à contribuer à renforcer la viabilité de l’activité touristique en général, en accroissant les avantages économiques et sociaux pour les communautés d’accueil. De plus, ils reconnaissent la diversité culturelle, surtout en raison de la présence historique de communautés locales et indigènes dont certains ont conservé leurs us et coutumes qui ont prouvé leur durabilité à travers les siècles.

Ils constatent, par ailleurs, que nombre de ces zones ont une population vivant souvent dans la misère et manquant de soins de santé, d’établissements d’enseignement, de réseaux de communication, et d’autres éléments d’infrastructure nécessaires pour avoir une réelle chance de développement. Ils soulignent que, lorsque dans les espaces naturels et ruraux le tourisme n’est pas planifié et géré judicieusement, il contribue à la dégradation des paysages naturels, aux menaces pesant sur les espèces sauvages et sur la biodiversité, à la pollution des mers et des côtes, à la misère et à l’érosion des traditions culturelles. Ils reconnaissent que le développement de l’écotourisme doit prendre en considération et respecter les droits fonciers et de propriété et, quand il est reconnu, le droit à la souveraineté culturelle des communautés locales et indigènes.

Ils soutiennent également que, pour tirer des avantages sociaux, économiques et écologiques équitables de l’écotourisme et d’autres formes de tourisme dans les espaces naturels et, pour en réduire au minimum ou en éviter les éventuels impacts négatifs, il faut des mécanismes de planification participative qui permettent aux communautés locales de définir et de réglementer avec transparence l’exploitation de leur espace au niveau local, voire de choisir de renoncer à la mise en valeur touristique de ces derniers. Ils jugent nécessaire d’éviter toute discrimination entre les personnes en matière de participation à l’écotourisme en tant que consommateurs ou prestataires de service.

Enfin, ils constatent que, par leur choix de voyage, leur comportement et leurs activités, les visiteurs ont une responsabilité à assumer envers la durabilité de leur destination et de l’environnement mondial, et qu’il importe par conséquent de faire connaître avec précision aux visiteurs les qualités et les points sensibles des destinations.

En tenant compte de l’ensemble de ces points, les participants du Sommet mondial de l’écotourisme ont élaboré une série de recommandations qu’ils adressent aux pouvoirs publics, au secteur privé, aux organisations non gouvernementales, aux associations communautaires, aux institutions universitaires et instituts de recherche, aux organisations intergouvernementales, aux institutions financières internationales, aux organismes d’aide au développement, aux communautés locales et au Sommet mondial sur le développement durable.