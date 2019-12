Football – Orange Pro League : Choc au sommet entre caissiers et militaires

Cosfa et la CNaPS Sport, coleaders au classement général, s’affrontent ce dimanche à Mahamasina. Il s’agira aussi d’un duel à distance entre deux des meilleurs buteurs du championnat.

Un vrai choc comme on les aime. Cosfa Ana­lamanga accueille la CNaPS Sport Itasy, ce dimanche après-midi, au stade municipal de Mahamasina.

Deux clubs qui se partagent actuellement la tête de l’Orange Pro League, avec une troisième autre équipe qu’est l’Ajesaia Bongolava. Tous crédités de seize points, seuls leurs différences de buts les séparent. Ces trois formations sont les seules à demeurer invaincues jusqu’à présent.

Et aussi elles disposent dans leur rang des trois meilleurs artilleurs de ce début de saison, en l’occurrence, Niasexe (11 buts) pour la CNaPS Sport, Yvan (9 buts) pour l’Ajesaia et Ndimby (8 buts) pour Cosfa.

À l’heure actuelle, les caissiers affichent le meilleur ratio. Soit vingt-trois buts marqués et cinq encaissés, en six journées. Ils s’appuieront sur leur redoutable efficacité offensive, ce dimanche. Toutefois, le coach Raniry devra composer avec l’absence d’Arnaud, parti disputer la Cosafa Cup en Zambie avec les Barea U20.

En face, les militaires affichent un bilan offensif moins flamboyant, avec douze buts. Mais ils bénéficient de la deuxième meilleure défense du championnat, avec seulement trois buts encaissés.

Duel à distance

Une arrière-garde qu’ils comptent bien mettre à contribution pour stopper les caissiers. Comme cité précé- ­demment, les deux clubs comptent dans leur rang les deux meilleurs artilleurs de cette Orange Pro League. En d’autres termes, le match de ce dimanche consistera également en un duel à distance entre Niasexe et Ndimby.

La veille de ce choc, Mahamasina accueillera une autre rencontre à suivre de près. Un duel entre l’Ajesaia Bongolava et Elgeco Plus. L’Ajesaia se trouve actuellement dans une période faste, après avoir notamment battu le tenant du titre, mercredi dernier.