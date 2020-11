Violences sexuelles – Patrick Coustaury snobe son procès

Le troisième renvoi du cas d’agression sexuelle sur mineure commis par un sexagénaire à Toliara ne s’est pas soldé par un verdict. L’auteur n’est pas venu à son procès.

Dédaignée. L’audience correctionnelle de la cour d’appel de Toliara relate l’ absence de Patrick Luc Jean Coustaury le 4 novembre dernier, jour de renvoi de son procès pour attentat à la pudeur et violences sexuelles envers une mineure. La police indique ne pas le trouver, ni à son domicile ni dans la ville de Toliara pour l’amener à assister à son procès, mardi dernier.

De même, son avocat dit être surpris de sa « disparition ». La plateforme régionale de la société civile pour la protection des enfants à Toliara informe que l’agresseur a été aperçu à Toliara depuis sa liberté provisoire, accordée en août dernier et qu’il prenait même son petit déjeuner tous les matins dans un restaurant situé en face du service de la Police des mœurs et de la protection des mineurs.

À l’audience du 7 octobre dernier, le tribunal lui a frappé d’un mandat d’amener. Il a envoyé son avocat à sa place au procès. Il ne s’est pas manifesté alors que la salle d’audience a été comble pour le verdict. La cour d’appel de Toliara a décidé un énième renvoi, pour le 12 décembre. « Le résultat du mandat d’amener ne nous est pas présenté devant la cour » a déclaré le président de l’audience. Malgré un mandat d’amener, Patrick Coustaury a juste envoyé un avocat, représenté par sa secrétaire, à cette audience de mardi dernier.

Sanctions

L’avocate de la petite Lydie, victime, a alors expliqué qu’une nouvelle prescription de mandat d’amener doit être formulée et adressée à la police. Les résultats des recherches devraient être transmis au tribunal dans un court délai. L’étranger ayant abusé d’une jeune fille mineure à Toliara, au mois d’avril, n’écope toujours pas des sanctions adéquates demandées par la famille des victimes et de la partie civile.

La police l’a cueilli à son domicile à Besakoa où il a été indiqué avoir agressé sexuellement Lydie âgée de 14 ans. Il a déjà été jugé en première instance au mois de mai et prend cinq ans d’emprisonnement et d’ une amende de 10 millions d’ariary pour pédophilie. Mais il a été mis en liberté trois mois plus tard et les protecteurs de Lydie ont fait appel. « Si c’est moi qui suis parti dans un pays étranger et ai abusé d’une jeune fille mineure, je ne m’en sortirais pas vivant. Pourquoi le violeur de ma fille reste impuni et snobe même son procès » s’insurge Jean Gabriel, père de la jeune fille.