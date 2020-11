Sécurité routière – Deux braqueurs de taxis-brousse arrêtés sur la RN4

Recrudescence de l’insécurité sur la route nationale n°4. Des bandits de grand chemin ont attaqué un taxi-brousse de marque Sprinter d’une co­opérative nationale, reliant Antananarivo à Mahajanga, vers 1 heure jeudi matin, au croisement Razaka (PK 438+80) dans le district d’Ambato-Boeny. Ils ont placé des blocs de pierre au milieu de la chaussée, puis ils ont lancé des blocs de pierre sur les vitres qui ont volé en éclat.

« Les passagers ont été brutalisés et leurs objets de valeur arrachés, tels que les bagues en or, les téléphones portables et les liquidités l’argent. Jeudi matin, deux individus ont été appréhendés alors qu’ils étaient en train de barrer la route nationale avec des blocs de pierre au PK 438 à Tsaramandroso. Il faut aussi sensibiliser et responsabiliser les fokonolona le long de la nationale», déclare le commandant du Grou­pement de la Gendarmerie nationale de Mahajanga.

Depuis cette attaque de taxi-brousse, des éléments de la Gendarmerie nationale sont placés dans les points noirs de cet axe national et sur la RN6, vers Antsohihy. Et surtout les consignes doivent être respectées par les véhicules de transport de passagers doivent respecter les consignes : départs groupés et rouler en convoi.