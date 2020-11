Planification familiale – Une clinique mobile pour Marie Stopes

L’UNFPA a remis une clinique mobile dédiée à la sensibilisation et d’offre de services en matière de planification familiale à Marie Stopes Madagascar dans le fokontany Morarano Alaro­bia, hier. Ce qui ramène à quatre, le nombre de cliniques mobiles opérationnelles, actuellement.

Cette année, deux mille huit cent quatre-vingt-trois personnes ont pu bénéficier de soins et de services à travers cette approche qui sera un élément complémentaire au centre de santé. « Les cliniques mobiles ont pour vocation d’atteindre la population la plus vulnérable qui ne peut avoir accès aux centres de santé », fait observer Lalaina Razafinirisoa, directeur de Programme Marie Stopes Madagascar.

Alors que la loi autorise l’accès de tous sans distinction d’âge et de sexe en termes de planification familiale, seuls 8% des jeunes filles sexuellement actives et 40% des femmes vivant en union utilisent des méthodes contraceptives. Le fait est que l’accessibilité au centre de santé est limitée pour les jeunes filles et les femmes.

Le défi est d’améliorer cet accès universel. « Pour son premier jour de travail, l’équipe de la nouvelle clinique a sensibilisé une centaine de personnes dans le fokontany Morarano Alarobia en matière de santé reproductive et service de planning familial », indique-t-il. L’objectif étant de réduire le nombre des grossesses précoces et de celles non-désirées.