Palais – Un chef d’œuvre fédérateur

Exceptionnel, mirifique, unique. Les avis sont unanimes et les adjectifs ne suffisaient pas pour qualifier la qualité des travaux réalisés au Rovan’I Madagasikara.

Les invités privilégiés de cette journée inaugurale sont restés carrément bouche bée devant la découverte. Tout y est. La conception, l’imagination, les matières utilisées ont été savamment bien choisies pour donner à l’intérieur du palais luxe et élégance. Du parquet au plafond en passant par les murs, tout respire la qualité et l’originalité. Les lustres sont de très haut de gamme. L’éclairage est tamisé mais la lumière est bien dosée pour donner davantage une sensation de bonheur aux visiteurs.

Un joyau

Un habit de lumière qui n’a rien à envier aux célèbres palais royaux d’ailleurs, toute proportion gardée. Si les reines et les rois avaient encore existé, le nouveau décor du Rova ne les aurait certainement pas déplu, n’en déplaise aux farouches conservateurs de patrimoine, aux fervents défenseurs de l’immobilisme.

Au fil des années, le Rova a d’ailleurs évolué passant du bois de Jean Laborde au moellons de James Cameron. Il aurait eu à peu de chose près la même allure si la colonisation n’était pas venue stoppée son évolution naturelle.

On ne peut pas faire la fine bouche devant un tel joyau. Il faut être d’une mauvaise foi morbide pour ne pas apprécier cette réalisation quelle que soit la motivation. Le Rovan’i Madagasikara n’a pas changé de vocation malgré cette nouvelle toilette. Au contraire, il peut davantage rendre service à l’histoire et aux générations futures.

On ne l’a pas restauré pour servir une quelconque cause politique mais pour rassembler les Malgaches autour du patriotisme et du nationalisme. Tous les discours d’hier ont fait appel à la solidarité, à l’unité nationale en enterrant désormais la hache de guerre. Un Malgache qui se respecte devrait avoir une certaine fierté sinon une fierté certaine vis à vis du Rovan’i Madagasikara. C’est un palais fédérateur qui doit effacer des mémoires la tactique coloniale, diviser pour régner laquelle semble se ressurgir.