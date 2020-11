Football – Éliminatoires CAN : La CAF recommande le huis clos

L’instance continentale a publié plusieurs recommandations hier, concernant les matches de ce mois de novembre. Parmi elles figure la tenue des rencontres sans spectateurs.

RENFORCER le dispositif de sécurité. Voilà le but de la Confédéra­tion Africaine de Football en prenant récemment des dispositions fermes, qui imposent notamment la tenue des matches à huis clos. Ces mesures ont été détaillées dans un communiqué de presse, publié hier.

« La CAF a réuni, le mercredi 4 novembre 2020, en visioconférence, les officiers nationaux de sécurité et sûreté afin de les informer et former sur le nouveau protocole de sûreté et de sécurité imposé par la pandémie de COVID-19 », peut-on lire dans ce communiqué. « Les points suivants ont fait l’objet d’une présentation du chef de Département de Sécurité et Sûreté de la CAF : la tenue des matchs à huis clos et sans spectateurs, le nouveau mécanisme de contrôle des accréditations et des nouvelles zones d’accréditation, les différences entre les matches à venir et les précédents et la nécessité de disposer d’un bon plan de sécurité et sûreté », poursuit le communiqué.

Ces décisions concernent les affiches de ce mois de novembre dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN.

Environnement sûr

La Fédération Malgache de Football a tenu une réunion à ce propos hier après-midi. « Nous allons nous réunir en fin d’après-midi afin de nous pencher sur le sujet. Vu qu’il s’agit de recommandations fermes de la part de la CAF, nous devons nous y conformer », explique la FMF.

Ces directives doivent donc s’appliquer à la double confrontation entre Mada­gascar et la Côte d’Ivoire. Deux affiches prévues durant la fenêtre internationale qui s’étale du 9 au 17 novembre. Pour la première affiche du jeudi 12 à Abidjan, les dirigeants fédéraux ivoiriens ont annoncé que l’accès au stade sera gratuit, en début de semaine. Côté malga­che, il a été décidé que le stade Barikadimy sera utilisé à hauteur de 30% de sa capacité pour le deuxième rendez-vous du mardi 17.

Mais vu ces recommandations de la CAF, les deux rencontres se joueront dans un stade vide. Et ce, afin de garantir « un environnement sûr et sécurisé », souligne l’instance continentale.