Discours et allocutions – Démarche de réconciliation

La cérémonie inaugurale du Rovan’i Madagasikara a respecté strictement la tradition et les principes royaux. Aucune fausse note n’a été constatée.

Andry Rajoelina n’était pas obligé de le faire, mais il avait en tête une démarche de réconciliation et mettre fin aux nombreuses polémiques suscitées par ce projet. Le fait de mettre à l’honneur la tradition est une chose, le fait de respecter les règles de cette tradition en est une autre, et de ce point de vue le Président de la République n’a pas fauté.

La manière dont la cérémonie s’est déroulée et en particulier l’analyse des prises de parole mérite qu’on s’y attarde. En effet, seules quatre personnes ont eu l’honneur de s’exprimer à l’occasion de cette inauguration et l’ordre dans lequel ces prises de paroles ont été faites revêt une symbolique particulière.

La parole a été donnée en premier à la descendante directe de la dernière reine malgache Ranavalona III. Il s’agit de la Princesse Ralandison Fenosoa Harivola Ratsimamanga dont l’aïeul est le Prince Ratsimamanga, exécuté en 1896 sur ordre de Galliéni, frère de Raketaka qui n’est autre que la mère de la reine Ranavalona III. Le Prince Ratsimamanga lui même est le grand-père du célèbre professeur Albert Rakoto Ratsimamanga. La reine Ranavalona III est ainsi la grande tante de la Princesse Ralandison Fenosoa Harivola Ratsimamanga.

Reconnaissance

Durant son allocution, la Princesse a expliqué elle même les raisons de son droit à la prise de parole de par sa descendance.

Simple. Avec beaucoup de simplicité, elle a exprimé sa reconnaissance et sa bénédiction envers Andry Rajoelina d’avoir pu rapatrier le dais royal et la reconstruction d’Anatirova. Durant son discours, entre autres la Princesse s’est fait la porte-parole des autres Ampajaka afin que l’État ne les oublie pas et que ces derniers puissent bénéficier de la reconstruction du pays.

Paix. Visiblement émue, la Princesse Ralandison Fenosoa Harivola Ratsimamanga a demandé à ce que les divisions cessent, elle a appelé à l’unité et à cesser les divisions.

La suite de la prise de parole a été attribuée à Christian Razafindravahy, président des Teraka Andriatompokoindrindra. Pour ceux qui ont eu une connaissance approfondie de l’histoire de la monarchie, il s’agit d’une preuve, si besoin est, de la conservation et de la considération des us et coutumes durant un tel événement placé sous le sceau de la solennité royale. Un Andriantompokoindrindra parle en premier. Et Christian Razafindravahy fait bien partie de cette longue lignée. D’emblée, il a rappelé « que sa présence, en tant que président des descendants d’Andria­tompokoindrindra, faisant office de porte-parole, relève du strict respect des rites cérémoniaux dans de telles circonstances ». Christian Razafindravahy, a fait preuve de subtilités, tacts et diplomatie, dans un discours d’une haute teneur culturelle et historique: « Nous vivons aujourd’hui le présent, tout en nous projetant vers le futur, sans renier le passé. Parce que nous ne venons pas du néant. Ni tombés du ciel. Mais avons nos propres origines. » Une allusion à ceux qui insistent que l’essence de la royauté a été dénaturée par les travaux de reconstruction du Rova. Christian Razafindravahy a salué à sa juste valeur les changements opérés pour le progrès, dignes de l’ère dans laquelle vit la nation. Tout en laissant ouverte la porte du dialogue. « Certains sont mécontents, d’autres insatisfaits. Mais on peut toujours réparer les erreurs et panser les plaies », a-t-il suggéré aux irréductibles conservateurs. À travers l’intervention de Christian Razafindravahy tout le monde aura compris que « les Zanak’Andriana » constituent aussi, dans leurs domaines respectifs, un patrimoine culturel à part entière. Ils ne vivent pas, au contraire des fausses idées reçues, en marge de la société.

La suite de la prise de parole suivait le protocole républicain avec le discours de la ministre de la Culture et de la Communication Madame Lalatiana Andriatongarivo puis clôturée par le président de la République Andry Rajoelina.

Réconciliation, respect de la tradition, valeurs républicaines, la boucle est bouclée.