Antsiranana – Fin du stage des élèves officiers commandos

Soixante-quinze militaires ont pris part au stage d’initiation en tant que fusilier marin au Centre d’instruction et de débarquement commando à Cap Diego.

HUIT jeunes femmes ont figuré parmi les élèves-officiers qui ont suivi un stage d’initiation en tant que fusilier marin à Antrsiranana. Soixante-cinq parmi eux sont issus de la 42e promotion de l’Académie militaire d’Antsirabe (promotion directe), et dix autres sont des éléments de troupe qui travaillent déjà à l’école. La fin de leur stage a été officialisée au cours d’une cérémonie militaire qui s’est déroulée hier, dans la caserne du Corps des Fusiliers Marins, nouvelle appellation du 2e RF I. Chaque stagiaire a ainsi reçu un diplôme certifiant qu’il a participé à la formation. Au cours de la même manifestation, l’écusson du Fumaco (fusilier marin commando) aux couleurs rouge et noir, leur a été solennellement remis, signe de leur appartenance à la grande famille des fusiliers marins.

Les au tori tés civiles et militaires ont assisté à l’évènement. Citons, entre autres, le gouverneur Daodo Arona Marisiky, les généraux de brigade Jean Henri José Ramanakavana et Andry Rakotondrazaka, respectivement commandant de l’Académie et parrain de la promotion, le colonel Patricio Berarazana, commandant du Cofuma, formateur des stagiaires… Selon les formateurs, animés de l’espri t commando, les élèves-officiers ont appris les techniques spéciales axées sur l’initiation Fumaco. Ils ont également appris des techniques d’intervention en mer avec la conduite des zodiacs, même s’il existe des élèves qui ne savaient pas nager au début de la formation.

Malgré les deux stagi­- aires qui n’ont pas pu aller jusqu’au bout, c’est à la grande satisfaction du commandant de l’école que ce stage a pris fin. À l’en croire, ses stagiaires ont fait preuve, tout au long de leur séjour, de bonnes dispositions physiques et morales et d’une volonté farouche d’endurer les fatigues et les contraintes en tous genres, liées au stage qui est axé tout particulièrement sur le nautisme.

«Symbole du passage des élèves à l’état d’officiers, ce stage est essentiel et très important dans la vie de ces élèves-officiers. Certes il coûte cher, mais il est destiné à être mis en pratique au profit de la nation dont ils seront bientôt appelés à servir. La formation leur a aussi permis d’acquérir des compétences attendues et de nouvelles connaissances au sein du Centre », affirme le général commandant de l’ACMIL. Il a enfin félicité le centre avant de montrer sa conviction que les armées malgaches se composent de personnes expérimentées et ayant du savoir-faire.