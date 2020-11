Antsirabe – Une mère infanticide présentée au parque

Mercredi à Antsirabe II, une lycéenne, âgée de 17 ans, a accouché et jeté vivant son bébé dans la fosse d’aisances. Elle est renvoyée devant le parquet.

Infanticide. C’est une lycéenne âgée d’à peine 17 ans qui a tué son propre nouveau-né, mercredi, à Tsara­honenana Sahanivotry, dans le district d’Antsirabe II.

Le bébé, de sexe féminin ,était né sain et sauf. « Hélas, sa mère l’a emballé dans un tissu et un sachet et l’a jeté dans la fosse d’aisances », indique la gendarmerie.

Ce jour-là, vers 6 heures du matin, une voisine a entendu un nouveau-né qui pleurait dans la fosse. Elle a immédiatement prévenu un pasteur du village qui a appelé les forces de l’ordre et les responsables autoritaires.

Les habitants ont secouru le bébé. Ils l’ont remonté. Il était en vie, mais apparemment épuisé. Il a été conduit à l’hôpital. « Malgré les efforts déployés, il a rendu son dernier souffle vers 17 heures », rapporte le groupement de la gendarmerie du Vakinan­karatra.

Orpheline

Les gendarmes du poste avancé de Tsarahonenana Sahanivotry n’ont pas attendu longtemps pour arrêter la jeune mère. « Elle est en ce moment (ndlr : hier) présentée au parquet dont on attend la citation. D’après son interrogatoire, elle est orpheline de père et de mère. C’est sa grand-mère qui prenait soin d’elle à la campagne. Elle avait été envoyée à Sahanivotry pour poursuivre ses études au lycée. Puis, elle est tombée enceinte. Le père de son bébé s’est suicidé en février. Elle n’a donc personne qui l’aide», selon les précisions glanées.

Toujours de sources judiciaires, « elle a accouché vers 3h du matin ce mercredi. Elle l’a jeté dans la fosse d’aisances à 6h. Elle n’avait absolument aucun accessoire pour bébé. Elle étaitt dans la difficulté et elle avait honte de sa situation. Sa sœur qui habite avec elle est encore trop petite pour comprendre. Elle n’a que 12 ans ».

« Elle a commis l’irréparable, un méfait odieux…Tuer son propre enfant est un crime et quel que soit le motif, la peine sera plus lourde que celle d’un simple meurtre », rappelle la gendarmerie nationale dans le Vakinankaratra.