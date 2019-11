Tennis – Circuit Africain U14 Grade 3 Étape 3 de Maurice : Mahefa et Tefy Ranja terminent demi-finalistes

Une remarquable adversité. La délégation malgache en lice à la seconde étape du circuit africain U14 grade 3 qui se poursuit ce jour sur les courts du tennis club de Petit-Camp à Maurice n’aura pas de représentant en finale.

La meilleure performance de l’armada malgache de treize joueurs est venue de Mahefa Rakotomalala et de Tefy Ranja Rabarijaona. Après avoir battu les Mauriciens Ava Samuel et Sasha Lefebure en quarts de finale, ils se sont inclinés en demi-finales contre le Sud-Africain Leo Matthysen et le Réunionnais Boris Verbard en deux sets (1/6 2/6).

À plusieurs fois, Tefy Ranja et Mahefa étaient à 40/40 mais ont souvent perdu le point décisif de la plupart des jeux disputés. Chez les filles, Ravaka Ramanan­toanina et Miarana Andria­nafetra , se sont arrêtées en quarts de finale suite à leur défaite contre les Egyptiennes Mabrouk Hana Moataz et Kenzy El Hamrawi (3/6 2/6).

Dans l’épreuve du simple, Elisoa Andriantefihasina qui disputait son tout premier quarts de finale d’un circuit africain U14 s’est battue du mieux qu’elle pouvait sur le court numéro deux du tennis club de Petit-Camp. Malgré toute sa hargne, elle s’est inclinée devant la gagnante de la première étape du circuit africain de Maurice Kenzy El Hamrawi en deux sets 3/6 2/6.

Les matches de classement se poursuivent ce jour à Petit-Camp. Les treize joueurs malgaches auront encore un ou deux matches à jouer avant de connaitre leur classement définitif. C’est seulement après qu’ils seront fixés sur les points qu’ils auront gagnés durant les deux étapes de ce circuit africain de Maurice.

Durant le tournoi, on a assisté à une domination des joueurs égyptiens et zimbabwéens. La Réunion, qui fait partie actuellement de la confédération africaine de tennis a aussi eu son mot à dire avec Boris Verbard, gagnant de l’étape une et qui sera en finale de la seconde ce jour.

Après ce circuit de Maurice, les joueurs malgaches préparent déjà les deux étapes qui vont se jouer vers la fin de ce mois de novembre à Nairobi au Kenya. Ils essaieront de glaner, là encore, des points au classement africain. Des points qui serviront à jouer le championnat d’Afrique australe en janvier et le championnat d’Afrique vers mars ou avril.

La fédération malagasy de tennis a envoyé un dossier auprès de la confédération africaine de tennis pour abriter ce sommet continental sur terre battue. Wait and see.