Météo – Le temps serait plus chaud cet été

La saison estivale pointe son nez. Le bulletin saisonnier de l’été, établi par la direction générale de la météorologie, annonce un temps chaud.

L’été sera chaud. Les températures moyennes seront « nettement » supérieures à la normale sur une bonne partie de l’île en ce mois de novembre et au mois de décembre, selon le bulletin saisonnier, établi par la direction générale de la Météorologie.

« C’est déjà la saison chaude. Par ailleurs, le dipôle de l’océan Indien est, en ce moment, en phase positive. Ce phénomène apportera plus de chaleur », explique Tatiana Andry Arivelo, directeur des Recherches et développement hydrométéorologique auprès de la direction générale de la Météorologie, hier.

Ce temps chaud se fera sentir de la région d’Amoron’i Mania jusqu’au Nord de l’île. En général, la température moyenne augmenterait de 0,5°C par rapport à la normale. Dans la région Analamanga, entre autres, elle serait « strictement supérieure à 21,8°C » en ce mois, et « strictement supérieure à 22,4°C », le mois prochain. La moyenne mensuelle est, pourtant, de 21,3°C, en novembre et de 21,9°C, en décembre sur la capitale. La région Boeny connaîtrait une température moyenne au dessus de 28,9°C, en ce mois et dans la région de Diana, elle serait supérieure à 27,7°C.

Vague de chaleur

Cette hausse de la température moyenne ne serait pas similaire à une canicule, constatée à la fin du mois d’octobre. Entre le 25 et le 31 octobre, les températures maximales ont été plus de 06°C au-dessus de la normale, du moins dans plusieurs districts. Ces vagues de chaleur ne risqueraient pas de se reproduire cette semaine, selon la prévision des techniciens du service de la prévision météorologique à Ampandrianomby. Mais il serait difficile de confirmer qu’un tel phénomène ne se reproduira pas, en cette saison d’été. Le temps serait sec jusqu’à la fin de semaine. La température maximale ne dépasserait pas les 30°C à Antananarivo. Dans les régions Sofia et Boeny, elles pourraient atteindre 38°C.

Bien que ce ne soit pas une canicule, il est conseillé de boire une quantité suffisante d’eau pour éviter le problème de déshydratation. S’exposer directement au rayonnement solaire est par ailleurs, déconseillé.