Élection communale – « Safidy » souhaite plus de votants

Assurer une élection communale transparente dans le respect de la démocratie et des lois électorales. Ce n’est qu’ainsi que les résultats seront acceptés par tous. C’est pour atteindre cet objectif que l’observatoire des élections Safidy (Sampana fanaraha-maso ny fifidianana ivon’ny demokrasia ifarimbona) ne cesse de sensibiliser les citoyens à prendre leur responsabilité et de rester vigilants durant la période électorale.

Outre la mission d’observation qu’elle accomplit durant la période électorale, Safidy s’est également lancé le défi d’augmenter le taux de participation des électeurs durant les élections communales du 27 novembre. La sensibilisation et la conscientisation des citoyens sur l’importance de leurs votes sont ainsi réalisées par cette plateforme qui fait partie du mouvement Rohy.

« La mission que nos huit mille observateurs effectuent à travers la Grande île vont nous permettre de veiller sur la bonne tenue du processus électoral.

Les observations de ces missionnaires seront les garants du respect des lois et de la démocratie durant ces communales» indique Domoina Andria­manisa, responsable de l’observatoire Safidy dans les districts d’Antsirabe I et II.

Dans le but de motiver les électeurs à accomplir leur devoir et afin de les aider à voter en toute conscience et confiance, les membres de cette plateforme ont organisé un atelier de sensibilisation et d’informations destiné aux leaders et membres de la société civile dans les deux districts d’Antsirabe. Outre les attributions et le profil du maire et des conseillers municipaux et communaux, les devoirs et responsabilités des simples citoyens ont été également détaillés et discutés. À commencer par leur participation aux votes, la vigilance à maintenir pour bien observer les candidats et le processus des deux votes pour pouvoir dénoncer les bavures et les anomalies.

« Afin d’assurer la recevabilité et le fondement des requêtes déposées aux juridictions compétentes, une cellule de conseils et d’assistance juridique est ainsi ouverte pour chaque candidat, électeurs ou autres associations et plateformes souhaitant déposer des plaintes ayant trait aux élections. »