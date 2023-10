TENNIS – CIRCUIT ITF J30 – Noémie Raoelina s’impose à l’arraché

Noémie Raoelina qui porte un nom malgache, mais évolue sous la bannière française, a survolé la première étape du circuit ITF, à Antananarivo.

Fin de la première étape du circuit ITF J30, pour les juniors. Elle s’est tenue, du 2 au 6 octobre, au Club olympique de Tananarive (COT) à Ilafy. Lors de la grande finale de la simple dames, qui a opposé Iriela Rajaobelina à Noémie Raoelina, toutes les deux ont concouru sous les couleurs de la France. Cette dernière s’est imposée en deux manches (8/6 6/3) au bout d’un match très disputé pour le premier set et un match à sens unique pour le second. Noémie Raoelina a démarré les hostilités avec un service à la cuillère durant toute la durée de la compétition. Elle a remporté facilement sa première mise en jeu, avec des points gratuits offerts par son adversaire au retour. Iriela Rajaobelina a remporté à son tour son service, après une longue bataille qui a duré plus de quatre minutes et s’est recollée à 1 partout. À sa troisième mise en jeu, Noémie Raoelina a perdu son service et Iriela a fait un break (2-3). Pour confirmer son break, Iriela Rajaobelina a commis quatre doubles fautes dans un seul jeu, et son adversaire a pu recoller à 3 partout. Dès lors, les deux protagonistes ont gagné chacune leurs jeux de service qui les ont conduites au tie-break. Ayant mené par 5/2, Iriela Rajaobelina a perdu 4 points de suite avant de mener par 6/5. Ayant commis trop de fautes au retour, Iriela Rajaobelina a perdu le premier set par 6/8, dans un match qui a duré cinquante- huit minutes.

Fautes directes

Le second set a démarré à 11h 22 pour le service d’Iriela Rajaobelina. Retombée dans ses travers, elle a commis trop de fautes directes. Celles-ci ont relancé dans la facilité son adversaire qui a engrangé ses points petit à petit. Noémie Raoelina a mené par 3/0 après six minutes de jeu. Crispée dans son jeu et déstabilisée, Iriela Rajaobelina, poussée par son clan, a tenté le tout pour le tout pour revenir. Elle est revenue progressivement à 2/3, 3/4, avant de sombrer par 3/5 avec un double break de Noémie. À son service pour revenir à 4/5, elle a, encore une fois, commis quatre doubles fautes au service (0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A) et Noémie Raoelina n’a fait que profiter des offrandes de son adversaire. Elle a gagné la seconde manche par 6/3, synonyme d’un titre dans la poche. « Je suis restée concentrer sur mon jeu et, avant le match, je savais déjà comment elle va jouer. Elle a commis trop de fautes directes, qui ont facilité ma tâche. Je suis très contente de mon titre et j’essaierai d’être à la hauteur à la seconde étape de la semaine prochaine », confie-t-elle. Quant à Iriela Rajaobelina, elle a expliqué : « J’ai mal joué et j’ai commis trop de fautes. Il y a aussi le point que j’ai gagné sur la ligne au tie-break qui aurait pu tout changer, mais l’arbitre a jugé faute… On verra la suite la semaine prochaine », conclut-elle.