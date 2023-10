STAND-UP – Raytra Belaw’Yck utilise l’humour comme thérapie

Setraniaina Solohari­malala Randriamialimanana, mieux connu sous le nom de scène Raytra Belaw’Yck, se plonge dans le monde de l’humour et du stand-up depuis 2019. En tant que l’un des fondateurs du mouvement Stand-up à Madagascar, il a choisi cette voie pour des raisons de santé. « À l’époque, mon rêve était de devenir docteur cardiologue en raison de ma maladie cardiaque. Cependant, tout a changé lorsque j’ai lu un livre affirmant que le rire était le meilleur remède pour le cœur », souligne Raytra Belaw’Yck. Intrigué par cette idée, il a plongé davantage dans le monde de l’humour, en s’inspirant notamment des humoristes étrangers. Historiquement, le stand-up a vu le jour au XXe siècle.

Art de punchline

Il s’agit d’un genre artistique basé sur des sketches et des histoires drôles qui décortiquent des situations de la vie quotidienne, souvent présentées comme des anecdotes réelles, sans l’utilisation d’accessoires ou de déguisements. Raytra Belaw’Yck se distingue par son approche de l’humour noir et de l’humour trash, capable de divertir aussi bien le public malgache que francophone. « L’humour noir nous permet d’aborder des sujets tabous tels que la mort, la prostitution, le sexe, et bien d’autres, de manière humoristique tout en transmettant un message. Quant à l’humour trash, il est similaire à l’humour noir, mais sans véritable message. Il est simplement destiné à faire rire. Il existe également la méchanceté gratuite, qui permet de dire tout ce qui vient à l’esprit pour viser une personne », explique-t-il. Raytra Belaw’Yck est également l’initiateur et le créateur du festival Jôkôsô, qui en est à sa troisième édition et se tiendra du 11 au 14 octobre. Ce festival réunit plus de 32 humoristes nationaux et internationaux pour célébrer l’art du stand-up au pays.