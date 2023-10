Tu veux trouver de l’énergie pour te sentir bien ? Quand ton moral sera au plus bas, lorsque tu te sentiras abattu, quand tu seras dans le doute, la peine ou face à l’épreuve, souviens-toi de ces paroles. Premièrement, rappelle-toi que les yeux d’une personne ont brillé pour toi il y a des années, des semaines, des jours en arrière. Rappelle-toi d’une personne aimante : un père, un grand-père, une mère, une grand-mère, un parent, un/une ami(e) proche qui a cru en toi, qui t’a couvert d’attention et d’un regard bienveillant. Sache qu’il y a toujours une personne qui t’apprécie, qui pense du bien de toi, pour qui tu es un modèle et qui serait ravie de te tendre la main. Reste serein, reste tranquille. Cette personne te soutiendrait quels que soient tes résultats. Deuxièmement, cultive l’amour comme un jardinier prend soin de ses fleurs.

Lorsqu’ une personne ne s’intéresse à toi, fais-le toi-même. Lorsque personne ne croit en toi, crois en toi-même. Lorsque tu n’as personne à aimer, aime-toi toi-même. Accepte-toi et aime-toi parce que tu es unique. Si quelqu’un t’aime, aime-le inconditionnellement, non pas parce qu’il t’aime mais parce qu’il t’apprend à aimer. Libère-toi de la souffrance, sois libre et accueille le bonheur. Prends le contrôle de ta vie et vole très haut. Troisièmement, les choses sont ce qu’elles sont. Ne lutte pas contre le courant. Aime les personnes qui t’aiment et éloigne-toi de celles qui te font du mal. Celui qui te déteste sans raison est lui-même dans la souffrance et a besoin d’amour. Si dans ta vie, une chose ne se déroule pas comme prévu, dis-toi que ce n’est pas la fin du monde. Même si tu commets la plus grande erreur de ta vie, quelque chose de bon sortira de cette situation. Il n’y a pas de meilleur apprentissage que de se tromper. La vie te donnera toujours une deuxième opportunité et le meilleur reste à venir. Tu n’es pas une victime, le changement commence en toi. Laisse tes désirs de côté. Eloigne de toi toute idée de te comparer aux autres. Comprends tes peurs et affronte-les. Aie de la gratitude et expérimente la joie.

Aie confiance et continue de l’avant. Tout change et tout est possible. Et bientôt, après la pluie, ce sera le beau temps. Quatrièmement, tout ce qui arrive a une raison. Quelque fois, des choses qui arrivent paraissent injustes, mais une fois que tu les auras surmontées, tu te rendras compte que ces mêmes choses t’ont permis de découvrir ton potentiel. Pense à tous ces gens qui ont réalisé tant de choses extraordinaires en étant dans la souffrance, la déception, la tristesse, la maladie. Ces épreuves ont été comme un feu qui a servi à les propulser très haut. Dans cette vie, tout ce qui arrive a une raison. Rien n’est une coïncidence. Rien ne se trouve sur ton chemin par accident. Même les personnes qui viennent dans ton existence juste pour te nuire ont un rôle. Ne te préoccupe pas d’elles car le temps remettra chacun à sa place. Rien ne part sans nous avoir enseigné ce que nous devons apprendre de la vie, ce que nous sommes ou ce que nous devons être. Personne ne sort de ta vie par hasard. Toi, continue seulement ton chemin.

Tôt ou tard, toutes les pièces finissent par s’agencer. Cinquièmement, ne te décourage jamais. La vie est très courte pour la vivre en souffrant et en étant toujours abattu. Être heureux c’est d’accepter que la vie vaut la peine d’être vécue malgré les difficultés. Avant d’abandonner, rappelle-toi de la raison pour laquelle tu as commencé. Avant de renoncer, demande-toi si tu ne veux plus ou si tu ne peux plus. Rappelle-toi que quelqu’un suit tes pas. Souviens-toi que plus le chemin sera difficile, meilleure sera la récompense. Regarde vers l’avant et marche pour l’avenir qui t’attend.