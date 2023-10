POULE DES AS – KFCA Diana à un pas de l’OPL

Une seule victoire en deux journées. Le KFCA de Diana arrache son premier succès en s’imposant par 2 buts à 0 contre 3FB d’Alaotra-Mangoro, au stade de Barikadimy à Toamasina. L’auteur des deux buts du KFCA est Lione (31e, 77e). Le match compte pour la deuxième journée de la Poule des As de la Ligue des champions, division 2 nationale. Le club d’Antsiranana compte 4 points et occupe la position de leader provisoire, après son match nul de 3 partout contre le FC Inate de Vakinankaratra, lors de la première journée. La formation d’Antsirabe et le FC JM d’Androy, tous les deux crédités de 2 points, sont classés respectivement deuxième et troisième après leur match nul de 2 partout hier. Le club de Vakinankaratra a mené 2 à 1 à la pause grâce aux buts signés Patrick (7e) et Sesela (20e). Le premier but de l’équipe de l’Androy a été marqué par Eddy (14e) et le deuxième, le but de l’égalisation, a été inscrit par Louis au retour des vestiaires (46e). La dernière journée de ce Final Four sera décisive ce dimanche car seules les deux équipes mieux classées à l’issue de la Poule des As valideront leur ticket pour accéder, la saison prochaine, à l’Orange Pro League. Rien n’est encore joué, les quatre clubs en lice pourront tous composter le billet pour l’OPL. 3FB affrontera en première heure FC Inate suivi du match entre KFCA et FC JM.