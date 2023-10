NOUVELLE VILLE – Quatre-vingt-dix-sept nouveaux propriétaires de terrain à Tsiafahy

Ruée vers le programme «One title one housing» (OTOH). Plusieurs personnes sont venues au bureau de la commune rurale de Tsiafahy, hier, pour assister au tirage au sort des personnes qui vont acquérir des lotissements, dans cette commune de Tsiafahy. « Je suis à la retraite et je voudrais avoir mon chez moi. Je n’ai pas les moyens d’acheter cash un terrain, alors j’ai tenté ma chance avec cette formule pour avoir un terrain à moindre coût », a lancé Victoire Rasoamanarivo qui est venue en taxi-moto dans cette petite ville, hier. Elle a été en retard et n’a pas su si elle faisait partie des chanceux. Quatre-vingt-dix-sept noms ont été tirés au sort sur les huit cents personnes qui se sont inscrites. Chacun d’entre eux a pu acquérir un terrain de 200 m2 que le secrétariat d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat a aménagé et sur lequel chacun peut construire directement. « Nous allons créer de nouveaux quartiers pour l’extension de la ville et pour attirer le développement à l’extérieur de la ville d’Antananarivo », a indiqué Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat, durant ce tirage au sort.