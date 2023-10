MUSIQUE – Madajazzcar et «Les Orchidées Blanches» créent une symphonie d’espoir

Hier, le festival Madajazzcar a partagé la magie du jazz avec les enfants du centre «Les Orchidées Blanches». En retour, les enfants ont eu l’occasion de dévoiler leurs talents musicaux aux artistes du jazz.

Le centre «Les Orchidées Blanches» a ouvert ses portes hier pour accueillir la 34e édition du festival Madajazzcar. Les artistes de Dô Andrianiony Trio ont partagé leur passion pour la musique jazz avec les enfants du centre, à travers des chants et des instruments envoûtants. « Nous avons organisé ce spectacle de jazz ici pour promouvoir la dignité humaine, afin que les enfants handicapés du centre Les Orchidées Blanches puissent profiter de leur droit au bonheur. En plus de la musique, nous apportons également de la joie à travers des goûters offerts par Radisson Blu et une quinzaine de livres Diary Nofy de la Fondation Viseo pour les initier à la culture », explique Jackie Ranarison, l’organisateur du festival international Madajazzcar. Ce festival ne se limite pas à une simple performance d’artistes. Les enfants, eux aussi, partagent leur propre musique en chantant et en dansant devant le public. À noter que le festival Mada­jazzcar se poursuit jusqu’au 15 octobre, offrant ainsi de nombreuses opportunités de découvertes musicales.

Confiance en soi

Le centre «Les Orchidées Blanches» prend soin de plus de cent vingt enfants, actuellement, présentant diverses déficiences intellectuelles, dont des cas d’autisme et de trisomie, et existe depuis 50 ans. « Les enfants sont ravis de pouvoir partager leurs talents et de recevoir ceux des artistes célèbres. Nous avions déjà accueilli le Madajazzcar, mais cela remonte à bien longtemps. Les enfants ont pu goûter à la joie grâce à ce festival », partage Tsiry Ramaroson, le président du centre. Ce type de spectacle favorise la confiance en soi des enfants du centre et les encourage à plonger dans l’univers envoûtant de la musique. Les performances du festival Madajazzcar se poursuivent dans divers lieux jusqu’à sa clôture.