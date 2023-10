MÉTÉO – Les fortes chaleurs sont de retour

Le temps ensoleillé est de retour, après la fraîcheur du mois de septembre. Des températures élevées sont prévues, la semaine prochaine.

Ensoleillé. Le début de la semaine prochaine sera marqué par une hausse significative des températures maximales. Elles pourraient être au dessus de 30°C à Antananarivo et frôleraient la barre de 40°C dans d’autres villes, selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie. « De fortes chaleurs sont prévues la semaine prochaine. Nous pourrions établir une vigilance forte température, selon l’évolution du temps », indique Rivo Randrianarison, chef prévisionniste du service de la prévision météorologique à Ampandrianomby, hier. Cette hausse des températures se fera sentir dès ce week-end. Un régime d’alizé faible et sec caractérise le temps dans le pays et entrainera une hausse significative des températures maximales, du Nord-est aux Hautes terres centrales, à l’Est jusqu’à l’Ouest et au Nord du pays. Ce jour, les températures maximales seraient de 28°C à Antananarivo. Dimanche, elles augmenteraient de 1°C; et lundi, elles pourraient atteindre les 31°C, selon les prévisions à court terme.£

Hausse

La température de 39°C pourrait être atteinte, lundi, à Maevatanàna, 38°C à Toliara, 37°C à Mahajanga et 36°C à Morombe. Les températures minimales sur les parties Est et les Hautes terres centrales connaîtrons également une augmentation, à partir de lundi. De fortes chaleurs sont attendues en ce mois d’octobre et au mois de novembre. Les prévisions saisonnières établies par la direction générale de la Météorologie prévoient des températures plus chaudes que la normale saisonnière dans toutes les régions de la Grande île, pendant ces mois. Ces chaleurs pourraient avoir des effets sur la santé. « Il faut bien s’hydrater, boire au moins 1,5 litre d’eau par jour, car les fortes chaleurs peuvent entrainer la déshydratation, mais aussi, les céphalées et le saignement du nez », conseille le Dr Janny Andrianarison, médecin. Le Dr Rakitra Ranaivoson, un autre médecin, explique que le changement de température peut favoriser la grippe, et la fatigue. Il recommande à tous de se mettre à l’ombre, outre une bonne hydratation.