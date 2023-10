JUDO – MONDIAUX JUNIORS – Laura Rasoanaivo éliminée en huitièmes

Le numéro 1 mondial des juniors, Laura Rasoanaivo Razafy a été éliminée hier, dès son deuxième combat aux championnats du monde d’Olivelas, au Portugal.

Beaucoup ont espéré mieux. Considérée comme l’une des favorites sur les trente-cinq combattantes en lice dans la catégorie des -70kg filles, aux championnats du monde des juniors, à Olivelas au Portugal, le numéro 1 mondial des juniors, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, a plié bagages après son deuxième combat, hier. Laura, championne d’Afrique séniors et juniors de la catégorie, s’est fait éliminer en huitièmes de finale par ippon, par la Suissesse Fohouo April Lynn. La médaillée d’or des Jeux de la Francophonie et des Jeux des îles de l’océan Indien, s’est inclinée devant une médaillée d’argent, à la Coupe d’Europe juniors à Malaga en mai et médaillée d’argent de la coupe d’Europe juniors, en mai à Paris. La Suissesse a été classée cinquième aux championnats d’Europe juniors, le 7 septembre. Laura a déjà été pénalisée de deux shido à 2’’31 du combat. C’était, par la suite, au tour de son adversaire d’avoir obtenu deux shido. Récidiviste, Laura a eu son troisième shido, l’équivalence de l’ippon à la 7e minute 34e seconde du combat.

Qualification

Exemptée du premier tour, la judokate du Saint-Michel a défait d’entrée la Portoricaine Colon Sairy par waza ari, en seizièmes de finale. Cette dernière a récemment ravi la médaille d’argent du Panamerican Oceania Junior championships, le 9 septembre. Le numéro 2 mondial, l’Allemande Samira Bock a été, elle aussi, éliminée, dès son premier combat, par la Japonaise Mayu Honda. Jeudi, Lova Mahaisoa Randrianasolo, engagé dans la catégorie des -73kg, a été éliminé dès son premier combat. Après sa participation au sommet mondial des juniors, Laura poursuivra sa participation à des compétitions qualificatives aux Jeux olympiques de Paris 2024. Elle est actuellement classée 45e mondial chez les seniors et troisième en Afrique, créditée de 1070 points. Elle est devancée par la Tunisienne Nihel Candolsi, 36e mondial, et l’Angolaise Niangi Maria au 43e rang. Dans sa quête justement du ticket olympique, après ce sommet mondial, Laura va encore disputer le Slam de Tokyo, en décembre, et le Slam de Paris, en février, outre les tournois majeurs en Afrique.