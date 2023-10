GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES – 87 milliards d’ariary de plus face au changement climatique

Affronter efficacement le changement climatique. Le programme African Disaster Risk Financing (ADRiFi) a reçu un financement additionnel pour faire face aux aléas climatiques. Une valeur de plus de quatre-vingt-sept milliards d’ariary a été octroyée à la Cellule de prévention et d’appui à la gestion des urgences (CPGU), hier. La cérémonie de lancement officiel de ce financement additionnel a eu lieu au Novotel, avec la présence de la Banque africaine de développement (BAD), qui est le bailleur de ce grand projet. Un financement visant à promouvoir la résilience et la réponse face aux chocs climatiques à Madagascar. « Les retombées du programme ADRiFi pour Madagascar depuis son lancement en 2019 sont palpables. C’est pourquoi la BAD a continué de financer le projet pour poursuivre les activités efficaces et utiles pour le pays », rapporte un responsable auprès du CPGU. Le CPGU jouera son rôle durant trois années successives (2023 – 2026) par ce financement additionnel. Ce fonds sera utilisé principalement dans la résilience financière du pays face aux aléas climatiques. Une amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience sociale des populations vulnérables aux effets néfastes des aléas climatiques dans le Sud et Sud-est figure aussi parmi les priorités. Plus concrètement, il y aura beaucoup de travaux à faire. Développer une solution pour une meilleure gestion des risques climatiques, en premier lieu; suivi par la réhabilitation de plusieurs infrastructures sociales. Le soutien à l’accès aux mécanismes de transfert des risques de catastrophes, l’appui d’urgence et le redressement post-cyclonique sont aussi des travaux importants avec ce financement. Les écrits restent, la réalité démontrera la bonne gestion de ce grand financement.