FOOTBALL – LIGUE EUROPA – Le club de Lapoussin bousculé par Liverpool

Première défaite. Après le match nul de un partout, il y a deux semaines, contre Toulouse FC, le club de l’international malgache, Loïc Lapoussin, s’est incliné devant Liverpool par 0 à 2, jeudi soir au stade Anfield. Le Barea a joué les vingt-cinq dernières minutes. Ce match compte pour la deuxième journée du groupe E de la Ligue Europa. L’équipe de Mohamed Salah a déjà mené un à rien à la pause, grâce au but inscrit par Ryan Gravenberch à la fin de la première période (44e). Diogo Jota marque le but du KO dans les temps additionnels (92e). La logique a été respectée. Dans les statistiques, les Anglais ont eu dix-neuf tirs, dont neuf cadrés contre six tirs et deux cadrés pour les Belges. La possession de balle a été à 74% pour les Reds, qui comptent six titres en Ligue des champions et trois en Europa League, outre leurs dix-neuf sacres en Premier League et huit coupes. Les Toulousains ont, quant à eux, défait à domicile, par un à zéro, les Autrichiens de Lask. L’équipe de Jürgen Klopp occupe ainsi la pole position du groupe (6 points), devant Toulouse FC (4 points). Union Saint-Gilloise se trouve à la troisième marche (1 point) devant le club autrichien Lask (0 point). RU Saint-Gilloise affrontera en troisième journée Lask et Toulouse FC jouera contre Liverpool, le 26 octobre.