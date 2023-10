DOUBLE – Tefy Ranja Rabarijaona et Rurik Rajini titrés

Le circuit ITF J30, première étape pour les juniors, qui s’est déroulé du 2 au 6 octobre, a pris fin en apothéose hier, au COT d’Ilafy, avec la remise des trophées pour les vainqueurs. Chez le double messieurs, le Malgache Tefy Ranja Rabarijaona et l’Indien Rurik Rajini ont surclassé la paire polonaise formée par Antoni Biczyk et Karol Wyszkowski, sur le score de 5/7 6/3 10/5 dans un match très disputé. Tous les deux ont répondu coup pour coup, en remportant chacun sa mise en jeu, jusqu’à cinq jeux partout, durant le premier set. À leur service pour le gain du sixième jeu, Tefy Ranja et son co-équipier indien ont commis beaucoup de fautes. Les deux Polonais ont su en profiter pour faire un break au pire moment pour Tefy Ranja et son ami.

Complicité et complémentarité

Antoni Biczyk, très fort en service, qui a réussi à plus de 75% son premier service, a fait la différence pour gagner le premier set, après une heure de combat. Poussés par leur clan et la lucidité retrouvée, Tefy Ranja Rabarijaona et Rurik Rajini ont dominé d’entrée leurs adversaires au second set. Alignant des coups gagnants, avec une meilleure complicité et complémentarité par rapport au premier set, ils ont tout de suite réussi à faire un break qu’ils ont confirmé avec leur service. Très vite, ils ont creusé l’écart pour s’adjuger le set en 6/3. Pour se départager, les deux équipes sont entrées dans le jeu décisif du super tie-break. Tefy Ranja Rabarijaona et Rurik Rajini l’ont remporté facilement par 10/5, en remportant les cinq derniers points. « J’ai bien servi tout au long du match et c’était un de nos atouts. Malgré la perte du premier set, nous n’avons pas perdu le fil du match et nous nous sommes concentrés sur les points importants. Mon équipier était tout aussi dans le jeu pour nous permettre de gagner ensemble. C’est mon premier grand titre et j’en suis fier, car mes efforts, ces derniers mois, ont fini par payer. Mes compétitions récentes comme le dernier Championnat d’Afrique U18 m’a aidé mentalement et techniquement », confie Tefy Ranja Rabarijaona